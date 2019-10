Oggi 10 ottobre Canale 5 trasmetterà la puntata di Uomini e donne nella quale Sara Tozzi annuncerà di voler abbandonare il trono, poche settimane dopo l'inizio della sua avventura televisiva. In studio, la giovane rivelerà di essersi resa conto di pensare al suo ex fidanzato e di non sentirsi completamente libera per conoscere altre persone. In vista di questo annuncio, che sarà trasmesso a partire dalle ore 14:45, il settimanale 'Uomini e donne Magazine' ha pubblicato la prima intervista ufficiale dell'ormai ex tronista.

In essa, Sara ha confermato quanto già rivelato a Maria De Filippi nella registrazione effettuata lo scorso 25 settembre. Ha anche raccontato le novità della sua vita al termine delle riprese, chiarendo fin da subito di non essere tornata insieme al suo ex fidanzato, né tanto meno di provare dell'interesse per Javier Martinez.

Sara Tozzi: 'Non avevo mente e cuore liberi'

La decisione di Sara Tozzi ha sorpreso il pubblico di Uomini e donne che, inevitabilmente, ha cominciato a chiedersi quali fossero le vere cause dell'abbandono.

Inevitabili i sospetti riguardanti una relazione ancora esistente e nascosta agli autori del programma, come accaduto per Sara Affi Fella. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show, l'ex tronista ha voluto mettere a tacere tali dubbi, spiegando di essersi resa conto di provare ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato. Ha precisato: "Durante le ultime esterne mi sono accorta di avere la testa da un’altra parte.

Mi sono chiesta se la causa di tutto questo fosse ciò che era accaduto in studio con Javier, ma la realtà non era quella. Credo di non avere né la testa né il cuore liberi, dopo la mia ultima relazione". La Tozzi ha quindi chiarito che comunque non c'è stato alcun ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato e che tra loro non è avvenuto neppure un semplice contatto.

Il ritorno alla vita di tutti i giorni

Proseguendo con le dichiarazioni a 'Uomini e donne Magazine', Sara Tozzi ha raccontato che il rapporto con il suo ex si è concluso a gennaio anche se lei non è riuscita a mettere da parte subito il malessere causato dalla rottura.

La decisione di partecipare a Temptation Island era stata presa proprio per tentare di ricominciare da zero. Poi, in estate, è arrivata anche la chiamata a Uomini e donne, accettata perché in quel momento lei era convinta di sentirsi libera da qualsiasi legame. Durante le esterne, però, ha capito che non sempre i pensieri vanno d'accordo con il cuore, motivo per cui ha deciso di fare un passo indietro.

Esso, dunque, non va attribuito alla segnalazione su Javier Martinez e le lacrime, viste in puntata, sono da attribuire all'errore da lei commesso per avere abbassato la guardia troppo presto. Dopo l'uscita dal programma, Sara intende tornare alla vita di tutti i giorni, riprendendo a lavorare nel solito locale e concentrandosi soprattutto su se stessa. Per il momento, la Tozzi non desidera dedicarsi a nuovi progetti.