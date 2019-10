Giovedì 17 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne da cui sono emersi degli aggiornamenti interessanti riguardanti il trono over e la situazione tra Gemma Galgani e Jean Pierre. La puntata andrà in onda prossimamente su Canale 5, ma grazie alle talpe de 'Il vicolo delle news' è già possibile sapere cosa sia successo.

Anche in questo appuntamento la dama piemontese è scoppiata a piangere ma questa volta è stata richiamata dal cavaliere.

Quest'ultimo, a quanto pare, sembrerebbe essersi stancato del comportamento della Galgani la quale, a suo dire, sarebbe fin troppo possessiva nei suoi confronti. Tutto è cominciato quando la dama ha praticamente frenato il gioco dell'uva tra Jean Pierre e una sua pretendente. Intanto, nella registrazione del 17 ottobre, Ida e Riccardo Guarnieri hanno lasciato il pubblico di U&D a bocca aperta prendendo una sorprendente decisione.

Trono Over, Gemma Galgani si mette a piangere e Jean Pierre sbotta

Quest'anno Gemma Galgani pare essersi invaghita del nuovo arrivato Jean Pierre. I due sono usciti insieme un po' di volte, ma l'uomo le ha riferito di vederla solamente come un'amica e non come una fidanzata. Nonostante ciò, nell'ultima registrazione tenutasi il 17 ottobre, la dama piemontese è stata protagonista di un'ennesima sceneggiata.

Tutto è cominciato quando Tina Cipollari ha chiesto a Jean Pierre di fare il gioco della frutta con un'altra dama. Il cavaliere si è praticamente sentito in dovere di rifiutare la proposta per non dare un dispiacere a Gemma la quale è scoppiata a piangere.

Il comportamento della Galgani, però, rischia di compromettere anche quel poco di rapporto instauratori con Jean Pierre. Quest'ultimo, infatti, si è detto infastidito dall'atteggiamento possessivo della dama piemontese.

Gemma darà ascolto a questo richiamo o continuerà a fare di testa sua? Intanto, dalle anticipazioni de 'Il vicolo delle news' si apprende che, una volta chiusa questa parentesi, Gemma e Jean Pierre hanno ballato insieme sulle note di 'Stringimi più forte' di Giordana.

Uomini e Donne, Ida Platano torna insieme a Riccardo Guarnieri: Barbara accusa Armando

L'episodio più saliente della registrazione di U&D del 17 ottobre riguarda Ida Platano la quale ha deciso di dare un'altra chance al suo ex Riccardo Guarnieri.

Il ritorno di fiamma ha spiazzato tutti i presenti ma sicuramente i fan della coppia saranno felici di questo evento. In studio c'è stata anche una piccola discussione tra Ida e Armando con la dama furiosa per le parole proferite dal cavaliere napoletano.

Anche Barbara si voluta intromettere nella discussione ed ha puntato il dito contro Armando Incarnato accusandolo di essere uno che odia le donne.