Stasera venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della fiction 'L'Isola di Pietro 3', la Serie TV che vede protagonista Gianni Morandi nelle vesti del dottor Pietro Sereni. Un ritorno atteso dai numerosissimi fan che questa sera, a partire dalle 21:20 circa, potranno seguire le nuove vicende ambientate a Carloforte.

Molte le novità e che riguarderanno in particolare nuovi personaggi che daranno vita a nuove ed emozionanti puntate.

Il personaggio di Alessandro non comparirà più nella terza serie, mentre in paese arriverà un nuovo Vicequestore interpretato da Francesco Arca. Nella prima puntata dunque, faremo la conoscenza di Valerio Ruggeri e assisteremo al ritorno di Elena e Caterina da Houston, dove la ragazzina si è sottoposta ad una delicata operazione agli occhi. Grande assente di questa terza serie è appunto Alessandro, il quale come rivelano gli spoiler, sarà tragicamente scomparso.

Isola di Pietro, anticipazioni 1^ puntata: Elena e Caterina tornano sull'isola

A partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della terza serie de 'L'Isola di Pietro', dove Elena e Caterina saranno di ritorno da Houston.

La ragazza, ha appena subito un intervento agli occhi ed è in attesa di sapere se l'operazione sarà andata a buon fine. Elena e Caterina dovranno anche far fronte alla dolorosa perdita di Alessandro anche se, a movimentare le loro vite, ci sarà il piccolo Giacomo.

A stare vicino a Caterina vedremo nuovamente Diego, il quale avrà abbandonato la sua vecchia vita e lavorerà in Commissariato, dove sarà arrivato un nuovo Vicequestore, Valerio Ruggeri, interpretato dalla new entry Francesco Arca.

L'Isola di Pietro, trama del 18 ottobre: Pietro salva una neonata abbandonata, Valerio ed Elena indagano

Sin dalla prima puntata, non mancheranno i colpi di scena e dove vedremo che Pietro Sereni, salverà una neonata che rischierà di morire in un incendio.

Elena e il nuovo Vicequestore, si troveranno dunque ad indagare sull'identità della creatura. L'obbiettivo sarà quello di rintracciare la madre della neonata e risalire al responsabile dell'accaduto. Elena quindi, si ritroverà a lavorare fianco a fianco con il nuovo arrivato Valerio e, come rivelano gli spoiler, inizialmente farà fatica ad adattarsi alla nuova situazione.

Il dolore per la scomparsa di Alessandro sarà ancora molto forte e la giovane figlia di Pietro farà molta fatica a metabolizzare il lutto.

Anche Caterina avrà il suo da fare nel tentativo di capire lo strano atteggiamento di Diego, il quale apparirà piuttosto scostante.

Appuntamento dunque per stasera 18 ottobre in prima serata su Canale 5, per seguire la prima puntata della serie tv 'L'isola di Pietro 3', dove scopriremo il destino della neonata ritrovata da Pietro.