Sono sempre più entusiasmanti le vicende della serie televisiva Una vita. Nelle puntate in programmazione in Italia tra qualche settimana, entrerà in scena Alicia Villanueva (Virginia Mora-Figueroa) una vecchia conoscenza del parroco Telmo Martinez (Dani Tatay). La nuova arrivata dopo aver messo piede ad Acacias 38 aiuterà Samuel Alday (Juan Gareda), visto che avrà il compito di manipolare Lucia Alvarado contro il sacerdote.

Il piano del figliastro di Ursula per far allontanare la sua promessa sposa dal suo rivale verrà ostacolato dall’intromissione degli Alvarez Hermoso. Alicia quando si accorgerà che Celia sta dubitando di lei, farà i conti con l’ira dell’ex marito di Blanca Dicenta. Il fratello di Diego con una terribile minaccia ordinerà alla sua complice di andarsene via dal paese spagnolo immediatamente.

Lucia si fa condizionare dalla Villanueva, Telmo rimane ad Acacias 38

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani, anticipano che i telespettatori faranno la conoscenza di Alicia Villanueva.

Quest’ultima verrà ingaggiata da Samuel per agire contro Telmo, visto che farà credere a Lucia che il parroco si sia approfittato di lei in passato. La Alvarado pur non avendo nessun ricordo di quanto accaduto tra lei e il Martinez quando l’Alday ed Espineira l’hanno sorpresi senza vestiti per essere stata narcotizzata, testimonierà lo stesso contro il sacerdote. In realtà prima di ritrovarsi a letto con Telmo, la cugina di Celia aveva appreso tramite lo stesso che il figliastro di Ursula è interessato soltanto all’eredità dei marchesi di Valmez.

A questo punto entrerà in scena Alicia, che in cambio di denaro condizionerà Lucia. Nonostante quest’ultima farà sapere agli ecclesiastici di essere stata abusata da Telmo, l'uomo otterrà il permesso da Espineira per poter rimanere ad Acacias 38. Alicia intanto continuerà a portare avanti una vera e propria messinscena, fingendo di essere un’esperta d’arte.

I sospetti degli Alvarez Hermoso, Samuel costringe Alicia a lasciare il paese

La nuova arrivata inizierà a destare dei sospetti a Celia, mentre l’Alday crederà di avere tutte le carte in tavola per riavvicinarsi sempre di più alla Alvarado.

Samuel per amore di Lucia trasformerà addirittura lo studio della sua abitazione in un ufficio, per consentire a Lucia di poter restaurare statue e quadri. Non appena farà visita alla cugina, la moglie di Felipe sarà sempre più sospettosa poiché capirà che Alicia non è un’artista. Celia non sapendo affatto che la sua parente ha subito una violenza fisica dal Martinez, si confiderà con il marito. I due coniugi Alvarez Hermoso inizieranno a riempire di domande la Villanueva per capire se è veramente una truffatrice.

Durante un pomeriggio Alicia darà dimostrazione ancora una volta di non essere sincera, e quindi convinta che i parenti della Alvarado sono sul punto di smascherarla metterà subito al corrente Samuel. Quest’ultimo senza pensarci due volte costringerà la sua complice ad abbandonare il quartiere iberico, precisandole che se non si adeguerà alla sua volontà non la passerà liscia. Il fratello di Diego arriverà addirittura a minacciare di morte Alicia, sempre con l’obiettivo di riuscire a convolare a nozze con la Alvarado senza nessun imprevisto.