Nelle prossime puntate di Un posto al sole la vicenda legata al tentato omicidio di Aldo Leone diventerà sempre più centrale nelle trame ed emergeranno nuovi dettagli che potrebbero anche portare a degli sviluppi inattesi. In un primo momento, la storyline ruoterà intorno ad una misteriosa figura che Diego ricorderà di aver visto al Vulcano, ma successivamente la situazione si complicherà ancora di più.

Raffaele farà di tutto per salvare il figlio e chiederà aiuto ad una persona che secondo lui è la più adatta per raggiungere il suo scopo. Nel frattempo Niko continuerà ad indagare per trovare delle prove che possano scagionare Diego, e inizierà a dubitare di Delia, la moglie di Aldo.

Delia nasconde qualcosa

Niko (Luca Turco), Susanna (Agnese Lorenzini) e Ugo (Raffaele Imparato) studieranno a fondo il fascicolo d'indagine per trovare un indizio che possa comprovare l'innocenza di Diego (Francesco Vitiello).

Quest'ultimo, intanto, sarà sempre più convito che quella fatidica sera una misteriosa figura lo abbia seguito al Bar Vulcano.

Proseguendo nelle indagini, Niko comincerà a pensare che Delia Caracciolo (Elena Vanni) nasconda qualcosa d'importante. L'intuizione del giovane Poggi potrebbe rivelarsi interessante e decisiva, anche perché in questi ultimi episodi della soap partenopea le attenzioni si sono spostate di molto sulla moglie di Aldo e sul figlio Jacopo. Di conseguenza, molti fan stanno cominciando a sospettare che la donna possa essere in qualche modo coinvolta nell'oscura vicenda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Raffaele chiede l'aiuto di Franco

Dopo aver avuto nelle puntate precedenti un commovente dialogo con Diego in carcere, Raffaele (Patrizio Rispo) si sentirà impotente e disperato perché si renderà conto di non poter fare più nulla per salvare il figlio. L'uomo però non si arrenderà e, sentendo la necessità di rivolgersi a qualcuno affinché indaghi a fondo sulla faccenda, si rivolgerà alla persona più competente e fidata che conosca, ovvero Franco Boschi (Peppe Zarbo).

Niko si concentrerà su Delia, mentre i due uomini batteranno una pista molto interessante che riguarderà il padre di Maurizio Mennella, il ragazzo ucciso da Aldo al caffè Vulcano durante una rapina. In effetti il movente sarebbe molto forte, ma purtroppo le ricerche sull'uomo si riveleranno vane.

Le indagini sull'incidente sono vicine ad un'amara verità

Raffaele cercherà di convincere il figlio ad accettare la strategia difensiva proposta da Niko e Ugo, essendo questa l'ultima speranza di salvezza.

Al momento, dalle anticipazioni di Un Posto al Sole non si evince se lo studio legale Navarra punterà a far scagionare Diego, oppure se cercherà di trovare delle attenuanti per mitigarne un'eventuale condanna.

Ad ogni modo, l'inchiesta sull'incidente di Aldo Leone si avvierà ad una conclusione, e sembra proprio che giungerà ad una verità amara e inattesa.