Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verranno chiuse alcune questioni, ma questo non farà altro che aprire la strada a nuovi cicli narrativi decisamente interessanti. Dopo aver scoperto il tradimento di Vittorio, Alex deciderà di abbandonare tutto, ma dovrà fare i conti con la cara sorellina Mia. Accantonato il suo sogno di conquistare Adele, Renato dovrà affrontare la decisione di Nadia, nel frattempo Diego farà i conti con i demoni del suo passato. Di seguito le anticipazioni di tutte le puntate di Upas, che andranno in onda la settimana da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre.

Lunedì 7 ottobre: Silvia aiuta Alex

Marina avrà un'inaspettata sorpresa sul posto di lavoro, nel frattempo la sua storia con Fabrizio sarà fortemente osteggiata dal resto della famiglia Rosato. Vittorio, sarà fortemente deluso dagli ultimi eventi, nel frattempo Silvia andrà a trovare Alex e la ragazza potrebbe approfittare della visita per spiegare le sue ultime decisioni. Giulia si confronterà con la sua amica Ornella e rifletterà sulle prossime mosse da fare.

Martedì 8 ottobre: Mia si lamenta

Marina e Fabrizio formeranno una coppia sempre più affiatata, nel frattempo Sebastiano e Arturo si ritroveranno assieme nello stesso ospedale. Mia non sarà affatto d'accordo con la decisione della sorella e farà di tutto per restare alla Terrazza, complicando i piani di Alex. Mariella, dinanzi all'incapacità di Guido di affrontare Cinzia. deciderà di prendere in mano la situazione.

Mercoledì 9 ottobre: una sorpresa per Susanna

Arturo e Sebastiano avranno un duro e drammatico confronto. Renato e Nadia cercheranno di riappacificarsi, ma non sarà affatto facile. Nel frattempo Susanna, riceverà un'inaspettata e piacevole sorpresa da Ugo e Niko. Grazie al prezioso aiuto di Don Mario, Mariella e Guido si avvicineranno a scoprire la verità su Cinzia.

Giovedì 10 ottobre: i tormenti di Diego

Dopo avere alternato liti e chiarimenti, Renato e Nadia giungeranno a un punto decisivo della loro relazione e dovranno decidere cosa ne sarà del loro futuro.

Marina sarà sempre più vicina a Fabrizio, mentre quest'ultimo dovrà affrontare le accuse dello zio. Diego farà un incontro inaspettato al Vulcano, che risveglierà in lui tremendi ricordi mai sopiti.

Venerdì 11 ottobre: la decisione di Nadia

Diego si convincerà del fatto che spiare Beatrice sia la cosa giusta da fare. Giulia indagherà per capire cosa abbia spinto Nadia a fare la sua scelta. Nel frattempo Renato si troverà costretto a fare i conti con la decisione della sua compagna.

Marina dovrà scegliere se continuare o meno la sua battaglia legale, per ottenere un'assoluzione per suo padre Arturo.