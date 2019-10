Anna Pettinelli è stata l'indiscussa protagonista della quarta puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 30 settembre in prima serata su Canale 5. Oltre ad aver elargito puntualmente i consigli alle sue compagne di avventura, la conduttrice radiofonica è rimasta sconvolta dalle immagini del suo fidanzato Stefano Macchi con la single Cecilia, chiedendo il falò di confronto anticipato. Dopo un duro dibattito, l'esito del faccia a faccia è stato positivo e la coppia ha deciso di abbandonare insieme il programma.

Analogo è stato l'epilogo per Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, dopo che quest'ultima ha ammesso di essere innamoratissima del suo fidanzato. I problemi e il percorso televisivo sono continuati, invece, per Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Pago e Serena Enardu, Alex Belli e Delia Duran.

Temptation Island, quarta puntata: Anna furiosa ma poi perdona Stefano

Il resoconto della quarta puntata di Temptation Island Vip 2 parte con il video di Stefano Macchi che, tra le altre cose, ha rivelato alla single Cecilia di voler vivere fino in fondo l'avventura in Sardegna insieme a lei. Anna Pettinelli, davanti alle dichiarazioni non troppo gradite del fidanzato, ha prima deciso di abbandonare il programma da sola, senza alcun confronto.

Poi ha cambiato idea e ha accettato il falò anticipato. Lui, stupito per tale richiesta, si è presentato all'appuntamento correndo verso l'amata, felice di rivederla. Ma dopo pochi secondi ha dovuto fare i conti con la rabbia della conduttrice, che lo ha accusato di non avere pensato a lei mentre si divertiva al fianco di Cecilia. Comprese le sofferenze della Pettinelli, Macchi ha tentato di smorzare i toni, rivelando di non provare alcuni tipo di interesse per la single.

Anna ha quindi tentato di abbandonare il falò ma poi, fermata da Stefano, lo ha perdonato e ha confessato: "L'amore vero si capisce e si chiarisce". La coppia ha lasciato il programma insieme, mano nella mano.

Lieto fine, senza falò, per Chiara e Simone

Grande curiosità aveva destato tra i telespettatori di Temptation Island Vip 2 la critica di Chiara Esposito, che non aveva affatto gradito il comportamento di Simone Bonaccorsi, il quale non si era mai messo alla prova fino in fondo.

Ma in un ulteriore video, l'ex 'professoressa' ha confessato di non riuscire a distrarsi con nessun tentatore grazie all'indiscusso amore per Mister Italia. Dopo aver posato le cuffie, Simone ha visto Chiara apparire sulla spiaggia ed è subito corso verso di lei, per l'inevitabile abbraccio liberatorio. Il lieto fine per loro è arrivato senza il falò di confronto. Per quanto riguarda le altre coppie, Alex Belli ha assistito ai primi video di Delia Duran che non lo hanno preoccupato.

Pago non è riuscito a trattenere le lacrime, vedendo Serena Enardu sempre più vicina al single Alessandro. Il cantautore è rimasto amareggiato per le parole della fidanzata, che ha confessato: "Ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo". Gabriele Pippo si è sfogato contro Silvia Tirado, accusandola di essere interessata solo all'apparenza al punto da non pubblicare sui social le foto insieme al fidanzato, da lei considerato non abbastanza attraente.