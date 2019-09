Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me ha ospitato Monica Setta. La giornalista, durante il gioco delle emoticon, ha svelato un retroscena inedito sull'amicizia che la lega a Loredana Lecciso che, oggi, si sarebbe 'raffreddata'. Stando al racconto della conduttrice di Uno Mattina, le due donne sono sempre state in ottimi rapporti e la stessa Monica ha ammesso di essere una ‘Loredana Lecciso addicted’. Il rapporto tra le due, si sarebbe incrinato quando la giornalista ha incontrato casualmente Romina Power.

'Incantata dai modi di Romina'

Incalzata dalle domande della Balivo, la Setta ha spiegato di essere rimasta colpita dai modi di fare dell'artista italo-americana: "Sono rimasta incantata da lei, anche per come trattava i dipendenti dell’hotel".

Dopo l’incontro con l’artista statunitense, la giornalista ha raccontato di aver scritto un commento sotto il profilo dell'ex moglie di Al Bano: "Sei stata una visione".

A quelle parole la Power non avrebbe mai risposto, ma a quanto pare sarebbero arrivate a Loredana Lecciso. Monica Setta ha aggiunto che la figlia continua a frequentare la showgirl leccese, ma le due donne ad oggi sono molto lontane.

Con molto rammarico la protagonista di Vieni da Me, ha riferito di aver invitato al suo compleanno Loredana Lecciso. Quest’ultima però avrebbe declinato l’invito. L'intervista di Monica Setta si è conclusa con le scuse della giornalista alla sua amica. Chissà se l’ex compagna di Al Bano deciderà di fare chiarezza in merito alla vicenda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Albano Carrisi

Al Bano torna a parlare del rapporto con Romina

La storia d'amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power ha appassionato davvero molta gente. A distanza di anni dalla loro separazione, alcuni fan ancora sperano in una réunion della coppia. In una recente intervista concessa per il settimanale Oggi, il cantante pugliese è tornato a far sognare i suoi sostenitori. Ha infatti raccontato di aver ritrovato la serenità di un tempo, al fianco della sua ex moglie.

Questo non significa affatto che tra i due vi sia in atto un ritorno di fiamma, tuttavia da quando i due sono tornati a cantare sui palcoscenici di tutto il mondo, sono stati travolti da un'onda positiva. La vicinanza tra Al Bano e Romina è data anche dal fatto che da poco sono diventati nonni per la seconda volta. Cristel Carrisi qualche mese fa ha avuto una bambina alla quale ha messo come secondo nome Ylenia.

Durante l’intervista, il Leone di Cellino San Marco ha parlato anche dei prossimi impegni di lavoro. Il cantante non ha nascosto di voler partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo e già i fan sognano che possa tornare all’Ariston proprio con Romina Power.