Nell'attesa di scoprire chi ha investito Aldo Leone, la soap di Un posto al sole, nella puntata del 31 ottobre, ha alternato storyline cupe a vicende più leggere. Ovviamente anche stavolta ad occuparsi del lato comico della trama è stata Mariella. La donna, che ama molto la festa di Halloween, ha approfittato dell'occasione per organizzare una festa per il suo tenero Lollo. Ovviamente il bambino è decisamente troppo piccolo anche solo per intuire il senso della festa, ma Mariella lo ha utilizzato come scusa per potersi godere gli addobbi e i dolcetti.

Halloween a Palazzo Palladini

In questa puntata di un posto al sole si è respirata decisamente l'atmosfera di Halloween, a mostrare di amare particolarmente questa festività è stata la simpaticissima Mariella Altieri (Antonella Prisco). La donna utilizzando la scusa di Lollo, ha approfittato dell'evento per riempire la casa di ragnatele, ragni di tutte le dimensioni, gatti neri, teschi, zucche e altri addobbi cupi ma allo stesso tempo divertenti.

Guido (Germano Bellavia) non ha apprezzato quanto la sua compagna il clima di Halloween mostrandosi molto restio a farsi coinvolgere dall'entusiasmo, tuttavia ha concordato nel voler festeggiare alla luce della notizia ricevuta da Vittorio (Amato Alessandro D'Auria). Il ragazzo ha ottenuto trenta e lode all'esame, notizia che ha subito riferito ad Alex (Maria Maurigi) tramite messaggio.

Mariella versione vampiro

Mariella oltre ad addobbare la casa ha sfoggiato una bella dentatura da vampiro per scherzare con Guido.

Inoltre avrebbe approfittato dell'occasione per vestire il piccolo Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) da zucchetta, ma è stata fermata prontamente da Vittorio. La serata è stata comunque un successo e durante i festeggiamenti Vittorio ha ricevuto un messaggio da Mia (Ludovica Nasti) che si è finta Alex, per far incontrare i due al Vulcano.

Una piccola streghetta

Anche la piccola Irene (Greta Putaturo) ha mostrato di amare Halloween.

La bambina si è vestita da streghetta e ha aiutato la mamma Serena (Miriam Candurro) a preparare una torta a forma di gufo. Inoltre si è fatta raccontare una storiella horror dal padre Filippo (Michelangelo Tommaso), in un momento molto tenero. La serata è stata perfetta e sarebbe stata l'occasione per la coppia di riunirsi, ma il figlio di Roberto Ferri è sembrato distratto da altro.

Diego sempre più nei guai

Purtroppo Aldo (Luca Capuano) non ha ricordato nulla dell'incidente, tranne che, poco prima dell'incidente ha visto solo due fari di auto abbagliarlo.

Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) hanno dunque valutato l'ipotesi di richiedere un patteggiamento mutando l'accusa da tentato omicidio a omissione soccorso e lesioni gravi.