Un posto al sole, la soap opera napoletana che va in onda dal 1996, continua ad avere parecchio successo su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 rivelano che Diego Giordano rimarrà ancora in carcere con l'accusa di aver investito Aldo Leone. Infine Filippo Sartori, dopo un avvenimento che l'ha coinvolto alle Canarie, si sentirà in di colpa verso i confronti di Serena.

Un posto al sole: Franco individua un possibile colpevole

Gli spoiler di Un posto al sole riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 4 all'8 novembre svelano che Raffaele sarà completamente avvilito perché non riuscirà ad aiutare Diego, per questo motivo deciderà di rivolgersi all'unica persona che può aiutarlo.

La relazione amorosa con Denis sarà ormai giunta al termine, ma Giulia non avrà alcuna intenzione di andare avanti e pensare al futuro.

Intanto Mariella inizierà a sentire il peso della famiglia sulle spalle, però, ben presto una visita inattesa potrebbe farl cambiare idea. Filippo, invece, sarà afflitto e non avrà alcuna intenzione di tornare a casa. A questo punto, Serena cercherà di scoprire cosa tormenta così tanto suo marito. Nel frattempo risoluti a comprovare l'innocenza di Diego, Franco Boschi e Raffaele si focalizzano su un probabile colpevole sul quale indagare.

Il padre di Maurizio sembra innocente

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Bice sarà totalmente disponibile a dare una mano a Guido e Mariella. Giulia si renderà conto che dopo Denis è proprio arrivato il momento di cambiare pagina, mentre Marina si troverà in difficoltà. Intanto Filippo sarà del tutto preso dal senso di colpa per quello che è successo alle Canarie, ragion per cui continuerà a tenere lontana Serena.

Nel frattempo Ugo deciderà d'intraprendere un duro confronto con Diego, mentre Franco si impegnerà sempre di più per trovare delle prove proprio a favore del Giordano: questa cosa potrebbe portare Boschi ad avere delle sgradevoli ripercussioni.

Inoltre, la pista che portava al papà di Maurizio Mennella non sembrerà dare il risultato sperato, nello stesso momento Niko si convincerà che Delia stia nascondendo qualcosa.

Nello stesso momento, emergeranno alcuni frammenti riguardanti la notte dell'incidente di Aldo, nel quale si intravederà una verità scioccante,nonostante tutto Diego non otterrà ancora i domiciliari e rimarrà in prigione. Per finire, Andrea sull'aereo in arrivo a Napoli farà un viaggio molto tempestoso mentre Raffaele visto e considerato gli ultimi risvolti proverà a convincere il figlio ad accettare la strategia difensiva di Ugo e Niko.