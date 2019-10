Nuovo appuntamento con Un posto al sole (Upas), la soap opera andata in onda per la prima volta nel lontano 1996. Gli spoiler delle nuove puntate in onda venerdì 1 e lunedì 4 novembre dopo la rubrica "That's Amore", rivelano che Raffaele Giordano cercherà di infondere coraggio al povero Diego, rinchiuso in carcere. Inoltre, il portiere distrutto, deciderà di recarsi a casa di Franco per chiedergli il suo aiuto. Mia Parisi, invece, ideerà un piano per avvicinare la sorella Alex e Vittorio Del Bue.

Un posto al sole, puntata 1 novembre: Raffaele conforta Diego, Vittorio vicino ad Alex

Si annuncia un inizio mese ricco di novità per gli amanti della soap opera partenopea. Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla puntata trasmessa venerdì 1 novembre su Rai Tre, rivelano che Raffaele andrà a trovare Diego in galera per aver investito l'avvocato Leone. Qui i telespettatori assisteranno ad una scena molto commuovente tra il padre ed il giovane Giordano.

A tal proposito, l'uomo cercherà di incoraggiare il figlio a reagire. Serena e Filippo, nel frattempo, si presenteranno ad una cena in famiglia, dove fingeranno di essere ancora innamorati. Dall'altro canto, Mia (Ludovica Nasti) metterà in atto un piano alle spalle di Vittorio (Amato D'Auria). In particolare, la bambina farà in modo di avvicinare il Del Bue ad Alex. A tal proposito, la minore delle Parisi assumerà un ruolo di primo piano all'interno dello sceneggiato.

Il Giordano chiede a Franco di aiutare suo figlio

Le trame di Un posto al sole, relative alla puntata di lunedì 4 novembre, si soffermano sulle conseguenze dell'arresto di Diego. In dettaglio, Raffaele (Patrizio Rispo) sarà talmente preoccupato per la sorte del figlio, tanto da prendere una decisione inaspettata. Il Giordano, infatti, deciderà di interpellare l'unica persona in grado di aiutarlo. I telespettatori scopriranno che il portiere ha deciso di chiedere aiuto a Franco Boschi (Peppe Zarbo).

Nel frattempo, Filippo sarà travolto dai rimorsi di coscienza dopo quello accaduto alle Canarie. Per questo motivo, il Sartori vorrà continuare a mantenere le distanze con la famiglia e in particolare con Serena. Cosa sarà successo durante il viaggio a Tenerife?

Riassunto puntata 31 ottobre

Nella puntata del 31 ottobre in onda alle ore 20:45, i medici tenteranno di risvegliare Aldo Leone dal coma, mentre i Giordano non crederanno che loro figlio sia davvero colpevole dell'investimento di quest'ultimo.

Delia, invece, cercherà di tenere lontana Beatrice da suo marito Aldo (Luca Capuano), dopo aver scoperto la loro storia clandestina. Infine, la Lucenti soffrirà per non poter stare accanto all'amante.