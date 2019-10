Sonia Lorenzini è davvero una delle ragazze con le quali Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis? Stando alla news che ha dato Gabriele Parpiglia in una recente intervista, sembrerebbe proprio che i due ex di Uomini e donne abbiano avuto un flirt poco importante quando lui faceva ancora coppia con l'influencer. Oggi, però, la presunta amante del dj ha usato i social network per far sapere che ha già parlato e chiarito con la romana in privato.

Sonia su IG: 'I fatti miei li risolvo in privato'

A quasi due mesi dall'uscita del libro in cui Giulia De Lellis racconta i tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante, non accennano a placarsi i Gossip sulle donne che sono state complici di queste mancanze di rispetto. Dopo che la rivista "Chi" ha portato alla luce una presunta relazione segreta che il dj avrebbe avuto con Belen Rodriguez circa un anno fa, nelle ultime ore c'è stato un ulteriore aggiornamento su questa storia.

Nel corso di un'intervista che ha rilasciato per il blog di Tommaso Zorzi, Gabriele Parpiglia ha confermato un rumors che da tempo impazza in rete: "Mi risulta che Sonia Lorenzini sia una delle persone che ha tradito la fiducia di Giulia, stando con Andrea. Le due erano anche amiche".

A poche ore dalla diffusione di questa notizia che molti siti hanno riportato, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontare la sua verità sui social network.

Nelle Instagram Stories dell'influencer, infatti, è possibile trovare dei video nei quali la stessa commenta la voce che la vorrebbe tra le amanti del "Dama". "Se non mi sono mai espressa prima, è perché i fatti miei li risolvo in privato, non sul web", ha esordito la protagonista di questo gossip sul suo profilo.

Giulia e Andrea non commentano gli ultimi gossip

Sonia ha proseguito il suo sfogo così: "Ne avevo parlato con la diretta interessata, e chiarito con lei in un primo e in un secondo momento".

L'ex tronista di U&D ha aggiunto di non voler più tornare su questo scottante argomento perché, a suo parere, la gente crederà sempre a quello che vuole, quindi lei non intende giustificarsi ulteriormente di qualcosa che sostiene di non aver mai fatto.

Insomma, senza mai citare né la De Lellis né Damante, la Lorenzini ha smentito di essere una delle amanti di quest'ultimo. Nonostante il chiarimento che dice di aver avuto con Giulia, da tempo le due non sono più amiche: che l'influencer non abbia creduto alla versione della collega?

Nel frattempo, il dj e la sua ex fidanzata hanno preferito non commentare in nessun modo i tanti gossip che sono circolati in questi giorni sul loro conto: dal presunto flirt con Sonia, alla relazione clandestina con Belen Rodriguez.