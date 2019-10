Nelle prossime puntate di Un posto al sole la storyline sul grave incidente ad Aldo Leone entrerà nel vivo con l'inizio delle indagini preliminari. Come anticipato dal settimanale Telepiù, Eugenio si troverà a dover affrontare una situazione decisamente scomoda dalla quale non saprà come uscire. Il magistrato penserà che possa essere stato Diego ad avere investito Aldo Leone, ma, almeno inizialmente, preferirà tenere per sé i suoi sospetti, senza rivelarli a Giovanna.

Di seguito le anticipazioni degli episodi relativi agli episodi che andranno in onda sino al 25 ottobre

I sospetti di Eugenio

Nicotera (Paolo Romano) si ritroverà sul luogo dell'incidente occorso ad Aldo Leone (Luca Capuano) durante i primi rilievi degli agenti. Il magistrato deciderà di tenere per sé i suoi sospetti riguardo Diego (Francesco Vitiello) nonostante sia consapevole del fatto che le indagini dovrebbero convergere sul figlio di Raffaele.

Eugenio preferirà, almeno inizialmente, nascondere questa preziosa informazione al commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) per prendere un po' di tempo. L'uomo, inoltre, sarà anche convinto del fatto che il ragazzo abbia agito in modo intenzionale. Nella circostanza a Nicotera tornerà alla mente la reazione spropositata del giovane Giordano dinanzi al sospetto infondato che lui potesse essere l'amante di Beatrice (Marina Crialesi).

La preoccupazione di Raffaele

Seppur dispiaciuto a causa dei forti legami affettivi e di parentela che lo legano alla famiglia di Giordano, Eugenio sarà comunque consapevole del fatto che presto o tardi sarà doveroso indagare su Diego. Tuttavia l'integerrimo magistrato deciderà di commettere una piccola infrazione delle regole per aiutare i suoi cari. Nicotera comunicherà a Raffaele quello che sta accadendo prima di procedere con le indagini.

Quest'ultimo rimarrà senza parole, soprattutto perché si renderà conto di nutrire lui stesso dei dubbi nei confronti del figlio. Il povero Raf, non potendo garantire l'innocenza del figlio, si troverà in seria difficoltà con Eugenio ma proverà a mettersi subito in contatto con Diego.

La scelta di Diego

Nel frattempo Diego sparirà dalla circolazione e non sarà possibile contattarlo in nessun modo. Il ragazzo ignorerà le ripetute telefonate del padre mentre osserverà preoccupatissimo gli evidenti danni sulla sua automobile.

In preda a dubbi e tormenti. il giovane Giordano prenderà una decisione molto drammatica. Non ricordando cosa sia realmente successo, Diego preferirà costituirsi. Tuttavia, in virtù delle prove raccolte, le cose si metteranno davvero male per lui.