Il talent show Amici Celebrities si sta avviando alla conclusione. Questa sera, mercoledì 16 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la semifinale in cui i concorrenti rimasti in gioco saranno ‘tutti contro tutti’. Oltre a due eliminazioni, verranno decretati i primi quattro finalisti che si contenderanno la vittoria la prossima settimana. A decidere le sorti degli artisti, oltre al pubblico da casa che ha avuto modo di esprimere la propria preferenza tramite il televoto, ci sarà anche la giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, Platinette e, per eccezione, da Maria De Filippi.

Le sorti dei concorrenti nelle mani del pubblico da casa e dei giudici

Ieri è stata registrata la quinta e penultima puntata del programma di canto e ballo condotto da Michelle Hunziker. Ad essere rimasti in gara sono i sei vip: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi. In vista dell’appuntamento conclusivo in cui soltanto uno degli artisti porterà a casa la vittoria, non ci sarà più nessuna squadra: 'bianchi' e 'blu' sono stati ufficialmente sciolti per dare il via, come già anticipato, ad un 'tutti contro tutti'.

Per la prima volta è stato aperto un televoto per dare l’opportunità al pubblico di esprimere la preferenza ai propri beniamini cercando di spingerli verso la finale. Il verdetto dei fan, ovviamente, verrà preso in considerazione durante le varie sfide. A gran sorpresa la creatrice del programma, cioè Maria De Filippi, farà il suo ingresso in qualità di giudice speciale. Le anticipazioni riportate in anteprima dal Vicolo delle News rivelano che gli scontri verranno suddivisi in cinque gironi. Nella prima sfida i giudici esprimeranno la loro opinione come accade di consueto, ma questa volta avranno un compito più difficile.

Quattro finalisti e due eliminati

Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini dovranno scegliere il primo finalista. Tutti i concorrenti si esibiranno con degli ex allievi di Amici: per la precisione Filippo con Stash, Pamela con Irama, Ciro con Giordana, Laura con Alberto, Emanuele con Diana Del Bufalo, mentre Massimiliano ballerà con Andreas e Sebastian. I tre giudici, stando alle anticipazioni, decreteranno Bisciglia come primo finalista ufficiale.

L’eliminata del secondo girone invece sarà Laura, mentre nel terzo Pamela si aggiudicherà il secondo posto da finalista. Ciro si conquisterà la terza posizione, mentre ad avere la meglio nel girone conclusivo tra Emanuele e Massimiliano, sarà quest’ultimo.

Selvaggia Lucarelli, frecciata social a Michelle Hunziker

Intanto in attesa di vedere tutti questi momenti sicuramente emozionanti e ricchi di tensione in diretta televisiva, sul web è stata diffusa la frecciatina lanciata da Selvaggia Lucarelli su Twitter nei confronti di Michelle Hunziker.

In particolare, l’opinionista e conduttrice di programmi radiofonici ritiene che il ritorno della De Filippi ad Amici Celebrities sia motivato dalle 'difficoltà' incontrate dalla conduttrice svizzera ed espresse in soldoni da ascolti che non sono stati lusinghieri con la sola Hunziker al timone.