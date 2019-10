Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 4 all'8 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Diego continuerà ad urlare la sua innocenza mentre suo padre, deciso ad aiutarlo, chiederà aiuto a Franco. Filippo, travolto dai sensi di colpa per quanto accaduto alle Canarie, deciderà di mantenere le distanze da Serena.

Giulia avrà modo di riflettere sulla difficile e tormentata situazione sentimentale in cui si ritrova, mentre il caso Leone giungerà ad un risvolto inaspettato quanto triste.

Raffaele chiederà aiuto per Diego

Raffaele dopo l'arresto di Diego, vivrà un momento di duro sconforto e smarrimento. Sarà per questo motivo che deciderà di rivolgersi a Franco Boschi per trovare un modo per aiutare suo figlio. Filippo, di ritorno dal suo viaggio di lavoro a Tenerife, apparirà profondamente cambiato e cercherà di stare lontano dalla sua famiglia.

Boschi in soccorso di Raffaele Giordano

Raffaele, grazie al prezioso aiuto di Franco Boschi, concentrerà i suoi sospetti su una persona in particolare. Sartori, invece, apparirà ancora scosso per quanto accaduto alle Canarie e, a causa dei suoi pesanti sensi di colpa, deciderà inaspettatamente di allontanarsi da Serena e dalla sua famiglia.

Ugo deciderà di andare giù più pesante con Diego pur di riuscire a ottenere ciò che vuole, mentre Franco tenterà in ogni modo di aiutarlo senza pensare ai possibili rivolti negativi e alle conseguenze delle sue azioni.

Nonostante l'evidenza, Giulia faticherà parecchio a stare lontana da Denis. Mariella, invece, apparirà parecchio esausta per la sua nuova condizione familiare ma l'arrivo di Bice la solleverà parecchio.

Le indagini proseguiranno

Le indagini per l'aggressione a Leone, concentrate sul padre di Maurizio, non daranno i risvolti desiderati ma Niko si convincerà che anche Delia nasconde qualcosa in merito a quanto accaduto ad Aldo.

Dopo la fine della sua storia con Denis, Giulia cercherà di riprendere in mano la sua vita. Bice porta in casa del Bue Ingrid, convinta che sia lei la soluzione ai loro problemi.

La soluzione del caso Leone

Le indagini in merito all'aggressione all'avvocato Leone, giungeranno finalmente ad una conclusione e sveleranno una realtà parecchio complessa e inaspettata. Diego, ancora in carcere, sarà parecchio restio ad accettare la strategia difensiva propostagli da Niko e Ugo.

Andrea Pergolesi in viaggio da Londra si ritroverà ad affrontare una situazione tutt'altro che tranquilla. Pergolesi riuscirà a cavarsela anche questa volta?