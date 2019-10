Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì condotto da Carlo Conti. Grande attesa per la proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione che ha conquistato il titolo di campione del programma: una sfida che ha visto in gioco Agostino Penna e Francesco Monte, i due concorrenti rivelazione di questa edizione che registrato degli ascolti positivi in prime time. Ad avere la meglio, però, è stato proprio Agostino che in queste settimane ha spiazzato la giuria con le sue performance.

Tale e Quale Show, ieri sera il vincitore assoluto: trionfa Agostino Penna

Nel dettaglio, la serata finale di Tale e Quale Show di ieri 18 ottobre ha stabilito che il vincitore assoluto di questa edizione fosse proprio Agostino Penna, il cantante noto in televisione per la collaborazione con Uomini e Donne, di cui ha realizzato il jingle che ormai è un 'must'. Nel corso di queste settimane Agostino è riuscito a confezionare delle esibizioni a dir poco clamorose, che lo hanno reso uno dei concorrenti più bravi di sempre della trasmissione.

Grazie alla sua versatilità e alla sua capacità interpretativa, Agostino ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti del cast di questa edizione interpretando Dionne Warwick, Lucio Dalla, Gaetano Curreri, fino all'esibizione finale di ieri sera, dove lo abbiamo visto nei panni di Fausto Leali. Agostino, quindi, non ha mai deluso le aspettative della giurata di Tale e Quale capitanata da Loretta Goggi e così potrà accedere direttamente al torneo dello show che si terrà a partire dal prossimo venerdì.

La classifica finale della nona edizione ha sancito che al secondo posto si piazzasse Francesco Monte, terzo posto per Lidia Schillaci. A pari merito la Morlacchi e De Marinis in quarta posizione, la Rivale al sesto posto. Settimo posto per Gigi e Ross, ottava posizione per Flora Canto, nono posto per David Pratelli, decima posizione per Francesco Pannofino, seguito da Sara Facciolini. Chiude la classifica Eva Grimaldi in dodicesima posizione.

Dal prossimo venerdì il torneo di Tale e Quale: c'è anche Francesco Monte

Assieme ad Agostino vedremo gareggiare al torneo di Tale e Quale Show altri cinque concorrenti dell'edizione che si è appena conclusa. Stiamo parlando di Francesco Monte (proclamato vincitore della puntata di ieri con l'esibizione di Michael Bublè) e poi ancora Davide De Marinis, Gessica Morlacchi, Lidia Schillaci e Tiziana Rivale.

I sei concorrenti di quest'anno dovranno vedersela con i sei migliori concorrenti della scorsa stagione, che torneranno in gara per conquistare il titolo di trionfatore del torneo. Trattasi di Alessandra Drusian, Vladimir Luxuria, Roberta Bonanno, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo e Giovanni Vernia. Un torneo che si preannuncia particolarmente scoppiettante e composto da un cast di concorrenti decisamente molto forti.

Lo show di Carlo Conti dovrà vedersela contro la fiction L'Isola di Pietro 3 con protagonista Gianni Morandi, tornata in onda di venerdì sera su Canale 5.