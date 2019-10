Ludovica Bizzaglia ha sorpreso tutti i fan di Un posto al sole annunciando, tramite il suo profilo instagram ufficiale, che la scena,andata in onda sera venerdì 18 ottobre è l'ultima che ha girato. L'attrice ha postato un breve video della puntata, dove si può vedere il suo personaggio piangere e dare l'addio a Vittorio, ma il suo triste saluto in realtà era rivolto a tutto il pubblico. Anita non sarà più presente nella soap o almeno è così per il momento.

Di certo non si può escludere un suo ritorno in futuro, ma ad oggi il suo arco narrativo risulta giunto al termine. In due anni, Anita ha ritrovato il padre che non sapeva di avere, ha visto quest'ultimo finire in carcere ed ha avuto una storia d'amore con Vittorio con alti e bassi. In questo periodo il suo personaggio ha compiuto anche un processo di maturazione, ma per lei non sono previste più nuove storie.

Addio Anita

Nella sua ultima scena Anita confida a Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) che il suo lavoro in radio è terminato, ma si percepisce subito che il suo sia qualcosa di più di un semplice saluto. In un crescendo di emozioni, viene detta la parola fine alla loro storia d'amore, lasciando giusto un piccolissimo spiraglio di speranza di rivederla in futuro. Infine il suo commovente abbraccio al giovane Del Bue è stato chiaramente un addio a Vittorio, ma anche a tutti i fan.

L'ultimo ciak

Ludovica Bizzaglia ha dichiarato che quest'ultima scena è stata per lei la più difficile da girare nei due anni di Un posto al sole. L'attrice ha rivelato di aver pianto e aver dimenticato le battute ad ogni ciak. La celebre influencer ha poi ringraziato il personaggio di Anita per averla salvata da un periodo molto buio e per essere cresciuta assieme a lei in due anni importanti della sua vita. Ludovica ha poi ringraziato la città di Napoli per averla accolta con molto calore, affermando che resterà sempre nel suo cuore.

Il provino

La Bizzaglia ha voluto poi ricordare la grande emozione provata quando vinse il provino per il ruolo di Anita Falco. Da quel giorno la sua vita è cambiata tra giornate trascorse a vivere in una stanza d'albergo, innumerevoli treni presi e persi, la pizza il mare e poi la felicità per aver trovato il suo amore. L'attrice ha poi concluso ringraziando tutti e sottolineando quanto l'esperienza vissuta ad Un posto al sole resterà una delle più belle della sua vita.

Vittorio chiede aiuto a Rossella

Intanto, nei prossimi episodi andranno avanti le vicende di Vittorio. Il ragazzo intuendo che Alex possa aver scoperto la sua relazione clandestina con Anita, chiederà un consiglio alla sua migliore amica Rossella (Giorgia Gianetiempo). Ci sarà inoltre spazio per una breve parentesi molto leggera, dal momento che il giovane Del Bue dovrà soffrire per un'inaspettata convivenza a casa Giordano.