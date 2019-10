Nuovo spazio dedicato alle notizie su L'Isola di Pietro, la fiction con protagonista Gianni Morandi e Chiara Baschetti. La Serie TV prodotta dalla Lux Vide torna sulle reti Mediaset con la terza stagione ricca di colpi di scena che intratterranno il pubblico italiano. Gli spoiler del 2° episodio, che i telespettatori assisteranno venerdì 25 ottobre dalle ore 21.20 su Canale 5, rivelano che Diego rivelerà a Pietro di aver avuto una storia con Chiara, mentre Elena Sereni e Valerio Ruggeri svolgeranno delle indagini sul prof di lettere a riguardo la scomparsa di Chiara.

L'Isola di Pietro, secondo episodio: Diego ha avuto una storia con Chiara

Tante novità intratteneranno i fans delle vicende ambientate nella meravigliosa isola sarda. Il dottor Sereni sarà nuovamente coinvolto a risolvere temi di attualità. Anche questa volta, Pietro dovrà vedersela con adolescenti da salvare e problematiche famigliari. Le anticipazioni de L'Isola di Pietro, riguardante il secondo episodio in programma venerdì 25 ottobre in prima serata su Canale 5, rivelano che ci saranno dei grossi colpi di scena che riguarderanno principalmente Caterina e Diego.

La figlia di Elena, infatti, si toglierà finalmente le bande agli occhi dopo aver subito un intervento all'avanguardia ad Houston. Fortunatamente ci saranno buone notizie per lei. La ragazza comincerà gradualmente a vedere delle ombre, tanto di ritrovare un po di fiducia in sé stessa e negli altri. Dall'altro canto, il suo fidanzato Diego dimostrerà di nascondere un segreto, legato alla scomparsa di Chiara.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il dottor Sereni, infatti, scoprirà che il giovane potrebbe essere il padre della bambina che aveva ritrovato su di una scogliera durante una corsa con il suo fedele cane.

Valerio e Elena indagano sul prof di lettere

Nel frattempo, Elena e il nuovo vicequestore Valerio Ruggeri, arrivato a Carloforte dopo la morte di Alessandro, si getteranno a capofitto nella risoluzione del delicato caso. Tutte le indagini punteranno il dito su di un prof di lettere, che potrebbe avere avuto una tresca con Chiara.

A tal proposito, i telespettatori di Mediaset scopriranno che l'insegnante nasconde un segreto, sebbene non sia il solo ad avere uno scheletro nell'armadio. Anche i compagni di scuola si chiuderanno dietro un muro di omertà.

Riassunto prima puntata

Nella prima puntata in onda oggi 18 ottobre, il dottor Sereni salverà una neonata, abbandonata in un cantiere navale. Intanto sull'isola sarda giungerà sua figlia Elena, reduce dal lutto di Alessandro.

Per questo motivo, suo padre dovrà cercare di aiutarla a superare la grave perdita. In attesa del secondo appuntamento, si ricorda che la serie tv con Gianni Morandi e la new entry Francesco Arca è visibile su Mediaset Play, il servizio streaming e gratuito del canale del Biscione.