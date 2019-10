L'attesa per i Live di 'X Factor 13' è finita: giovedì 24 ottobre, alle 21:15, inizierà il primo live della stagione. Lo show andrà in onda dal palco dell'X-Factor Dome di Monza. Alla conduzione l'oramai storico conduttore dello show targato Sky Alessandro Cattelan. Lo show sarà visibile in diretta su Sky Uno e in diretta streaming su Sky Go. Da venerdì lo show sarà visibile anche in differita su Sky On Demand.

'X Factor 13', tutte le novità dei Live

Molte saranno le novità che accompagneranno questa tredicesima edizione. Per primi i giudici: Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta saranno al loro primo live nella storia del programma e vi è molta curiosità sulle possibili dinamiche che potrebbero crearsi. Il quarto giudice, Mara Maionchi, è invece alla sua settima edizione e sarà (sulla carta) il giudice da battere.

Un'altra grande novità riguarda 'Extra Factor', il programma che andrà in onda tutti i giovedì subito dopo i live; i nuovi conduttori saranno infatti Achille Lauro (cantante rivelazione dell'ultimo Sanremo) e Pilar Fogliati (star del web). Altra novità riguarda il cosiddetto 'Daily', ovvero la striscia quotidiana che seguirà i concorrenti nell'esperienza quotidiana nel talent; la nuova conduttrice sarà infatti Luna Melis, che fu concorrente nella scorsa edizione e che si cimenterà in quella che sarà la sua prima esperienza televisiva da conduttrice.

Confermata invece la location della finale: essa, che andrà in onda il 12 dicembre, verrà trasmessa dal Forum di Assago di Milano.

Ancora non sono state annunciate le assegnazioni dei giudici in vista del primo live; Samuel avrà la categoria 'Gruppi', Mara Maionchi la categoria 'Over', Sfera Ebbasta la categoria 'Under donne' e Malika Ayane la categoria 'Under Uomini'. Nelle scorse settimane tutti e quattro i giudici sono stati duramente criticati sui social (e spesso anche insultati, come testimoniato proprio da Malika Ayane attraverso il suo profilo Instagram) per alcune scelte fatte in fase di audizioni e ritenute da molti sbagliate.

'X Factor', Coez e Mika i primi ospiti

Come detto, dunque, il primo live andrà in onda il 24 ottobre e per l'occasione lo show ospiterà ben due ospiti; il primo è Mika, cantante di fama internazionale ed ex giudice di 'X Factor Italia' (presenziò per 3 edizioni). Il cantante di origine libanese presenzierà per promuovere il suo nuovo disco intitolato "My name is Michael Holbrook", uscito il 4 ottobre e già promosso in altre trasmissioni televisive (come a 'Domenica In').

Il secondo ospite del primo live sarà Coez: il cantante sardo presenzierà per la prima volta allo show e pubblicizzerà il suo tour intitolato 'È sempre bello in Tour'.