Nella registrazione di Uomini e donne del 17 ottobre, Ida e Riccardo tornano insieme. Dopo la romantica lettera che Riccardo, tra una lacrima e l'altra, ha letto alla bella Ida, le cose non erano andate come sperato. La dama infatti aveva rivelato di non provare più dei forti sentimenti per il suo ex e che aveva sofferto troppo per poter ricominciare una storia d'amore con lui. Inoltre in trasmissione erano emersi dei nuovi dettagli che avevano scatenato l'ira di Riccardo e lo avevano indotto a lasciare per sempre lo studio. Cosa è successo dopo? Scopriamolo insieme.

Ida e Riccardo avevano abbandonato lo studio separati

Il primo passo è appunto quello di Riccardo che, dopo la lettera e dopo aver dichiarato nuovamente i suoi sentimenti per Ida, aveva lasciato per sempre la trasmissione perchè si sentiva preso in giro dalla dama. L'uomo infatti accusava Ida di avergli nascosto delle cose, che poi erano emerse in trasmissione. Riccardo aveva lasciato quindi lo studio per permettere alla dama di andare avanti e conoscere altre persone.

Successivamente anche Ida decide di abbandonare lo studio da sola. Ciò ha scatenato l'ira di Armando che si è sentito preso in giro e usato soltanto per far ingelosire Riccardo. Secondo Armando infatti Ida, dentro di sé sapeva di amare ancora Riccardo e che in realtà aveva già deciso di tornare insieme a lui. Armando infatti afferma che Ida lo avrebbe baciatio soltanto per far ritornare Riccardo da lei.

La delusione per Armando è stata grande e lo ha dimostrato pienamente in studio. Tuttavia Ida non è tornata sui suoi passi proprioperchè intende essere felice e proseguire per la sua strada.

Spoiler: Ida e Riccardo di nuovo insieme e innamorati

Secondo quanto riporta il vicolodellenews, tra Ida e Riccardo in realtà si è giunti ad un lieto epilogo. Subito dopo la scorsa registrazione infatti Ida fa un ulteriore passo verso Riccardo. Lo cerca e gli chiede di vedersi per un semplice saluto.

Riccardo stava per partire e salire sul treno, ma le dice che se voleva lui rinunciava e la raggiungeva. Lei però non si è sentita di bloccarlo ma si mettono d’accordo per vedersi poi nella capitale. A Roma ci sono stati solo abbracci, né baci né altro, ma hanno però dormito insieme mano nella mano. Tanto romanticismo quindi tra i due ragazzi che hanno capito di provare ancora qualcosa l'uno per l'altro.

La dama quindi, con una mano sul cuore ha preso finalmente la sua decisione. Ida infatti, ritiene che sia giusto uscire con Riccardo per provare a viversi di nuovo, per rimediare agli errori fatti e per provare a costruire insieme un rapporto stabile e duraturo. Ovviamente questa scelta ha scatenato nuovamente l'ira di Armando, i cui dubbi sono stati confermati nuovamente. In realtà Ida svela a tutti che proprio Armando voleva nascondere a tutti che tra loro ci fosse stato un bacio.

Lui ovviamente controbatte.

Per tutte le altre novità non ci resta che aspettare la puntata su Canale 5.