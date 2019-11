Continuano gli intrighi e le emozioni anche nella nuova puntata di Una vita in onda su Canale 5 mercoledì 20 novembre, dove i fan assisteranno agli sviluppi legati a padre Telmo e alla vicenda che lo ha portato ad essere accusato di violenza ai danni di Lucia. Il parroco infatti, sarà convinto di essere stato incastrato da Samuel e farà di tutto per riuscire a smascherarlo. Dopo aver parlato con Alicia Villanueva, il Martinez andrà in cerca del cocchiere che lo condusse all'eremo abbandonato, deciso a scoprire tutta la verità su quanto accaduto quel giorno. Gutierrez alla fine, darà appuntamento a padre Telmo e sembrerà deciso a svelargli tutto quanto.

Una Vita anticipazioni: padre Telmo mette alle strette Gutierrez

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan della soap ambientata ad Acacias, soprattutto dopo che padre Telmo, scoprirà che Alicia Villanueva ha mentito a Lucia sulla violenza subita da giovane. Il giovane parroco però, non riuscirà a farle confessare di essere stata pagata da Samuel, e quindi deciderà di rintracciare il cocchiere che lo condusse all'eremo.

Grazie anche all'aiuto di Ursula e di Augustina, riuscirà a trovare Gutierrez e lo metterà con le spalle al muro, deciso a scoprire cosa sia accaduto realmente quel giorno e soprattutto se l'uomo sia stato pagato dall'Alday. Padre Martinez sembrerà avere tutte le intenzioni di scoprire come Samuel abbia fatto ad architettare tutta la messinscena, arrivando ad accusarlo di abuso nei confronti della Alvarado. L'ereditiera intanto, dopo essersi allontanata dal parroco, sembrerà sempre più vicina al perfido Alday.

Gutierrez pronto ad incontrare padre Telmo

Messo con le spalle al muro e in preda ai sensi di colpa, Gutierrez deciderà di dare appuntamento a padre Telmo. L'uomo sarà deciso ad incontrarlo e pare sia disposto a raccontargli tutta la verità, accettando di aiutare il parroco nel suo piano di smascherare Samuel. Nel frattempo ad Acacias, Rosina e donna Susana verranno invitate a una lezione di disegno, ma le due donne decideranno di non presentarsi, in quanto si sentiranno a disagio all'idea di trovarsi di fronte al modello senza veli.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata a padre Telmo e alla sua ricerca della verità, ricordiamo che la soap Una vita, va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14.10 subito dopo la messa in onda di Beautiful. Anche per questa settimana, l'appuntamento serale del martedì su Rete 4 è sospeso, mentre su Mediaset Play, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.