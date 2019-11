Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì' 11 novembre a domenica 17 novembre ci saranno numerose novità e colpi di scena che riguarderanno in primis padre Telmo. Infatti, quest'ultimo verrà condannato e dovrà stare lontano dal paesino di Acacias, in quanto sarà accusato di aver violentato Lucia Alvarado. Riuscirà però a tornare.

Intanto, quest'ultima dirà a sua cugina di voler far ritorno nel suo quartiere di Salamanca per seguire un laboratorio di restauro. Nel frattempo, anche El Pena riceverà una notizia del tutto inaspettata di lavoro e dovrà subito partire.

Il sacerdote ritornerà in paese e sarà accolto a braccia aperte quasi da tutti

Come già anticipato, padre Telmo verrò condannato dal Tribunale ecclesiastico per aver abusato della Alvarado.

Infatti, i due verranno trovati nello stesso letto senza abiti però non riusciranno a dare nessuna spiegazione, in quanto non ricorderanno nulla di quanto successo. In particolare, il sacerdote dopo aver ricevuto questa condanna non potrebbe far più ritorno nel paesino spagnolo per nessuna ragione. Ma non è tutto, perché dovrà anche partire per una missione a Khartum. Intanto, Samuel Alday dopo quanto accaduto cercherà di consolare Lucia.

Successivamente però ci sarà una svolta inaspettata, in quanto padre Telmo riuscirà a stringere un accordo con il priore Espineira, grazie al quale riuscirà ad evitare di partire per la missione africana e non solo. Infatti, potrà anche ritornare ad Acacias. Il parroco al suo ritorno in paese verrà accolto a braccia aperte da quasi tutti gli abitanti. Ma la Alvarado e l'Alday si mostreranno molto freddi per il ritorno di Telmo. Ovviamente, questo atteggiamento dei due è dovuto agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Lucia e Telmo.

Il figlio di Carmen scriverà una lettera a suo padre in carcere a Huelva

Intanto, la Alvarado prenderà la decisione di andare via da Acacias per far ritorno nel suo quartiere di Salamanca. Ma non è tutto, perché sci saranno novità anche per la coppia formata da El Pena e Flora. Infatti, da un lato ci sarà l'uomo che ricevere un allettante proposta di lavoro che deciderà di accettare e quindi dovrà partire quanto prima.

Però dall'altro lato la sua partner visto e considerato che non sarà al corrente della proposta di lavoro del suo compagno, ipotizzerà che quest'ultimo le stia preparando una proposta di matrimonio. Nel frattempo, Carmen proverà a ricucire il rapporto con suo figlio e cercherà di convincerlo a far ritorno in soffitta. Il ragazzo dal canto suo scriverà una lettera a suo padre che è rinchiuso nel carcere di Huelva.