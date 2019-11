La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 19 novembre ha confermato i problemi nel complicato rapporto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ritrovandosi ancora al centro dello studio, la coppia ha espresso le diverse vedute, finendo per litigare di nuovo. Lui ha chiesto a Ida di vivere con maggiore leggerezza, evitando di ripetere gli errori del passato, mentre lei è rimasta ferma nella sua posizione, scoppiando in un nuovo pianto liberatorio.

Alla fine, lui è uscito dallo studio ed è stato seguito dalla Platano per un chiarimento. Esso avverrà davvero? Sebbene non siano state rese note ulteriori anticipazioni riguardanti il Trono Over, un indizio pubblicato su Facebook qualche giorno fa non lascia dubbi: la situazione tra dama e cavaliere è migliorata, almeno in un primo momento. I due, infatti, hanno pubblicato su Instagram in cui apparivano insieme, felici e sorridenti dopo la registrazione del 9 novembre.

Riccardo Guarnieri contro Ida: 'Ti stai comportando come in passato'

Sembra una storia senza fine quella che sta caratterizzando la relazione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tanto che alcuni fan di Uomini e donne hanno già espresso pungenti critiche nei social network. La puntata di oggi 19 novembre ha confermato le solite difficoltà di comunicazione e Riccardo ha invitato la Platano a fare tesoro degli errori del passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

A tal proposito, le ha detto: "Ida stai facendo come in passato quando ci siamo allontanati". Lei ha confermato di tenerci ancora a lui, precisando: "Io mi lamento perché ti voglio". E ha aggiunto di volere un rapporto più passionale, anche se il cavaliere tarantino ha sottolineato che in una relazione non c'è solo attrazione fisica. Dopo l'ennesimo botta e risposta, apparso ai telespettatori fin troppo ripetitivo, Riccardo ha lasciato lo studio e Ida lo ha seguito nel backstage per continuare il confronto.

La foto insieme di Ida e Riccardo

Non è noto se Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano riusciti a raggiungere ad un punto di incontro già durante la registrazione di Uomini e donne dello scorso 9 novembre, trasmessa su Canale 5 in data odierna. Ma chi spera che finalmente la coppia sia riuscita a trovare un punto di incontro, può cominciare a sorridere. Dopo l'appuntamento in studio di dieci giorni fa, infatti, dama e cavaliere non hanno chiuso i rapporti.

Al contrario, a distanza di alcune ore dal faccia a faccia nel backstage, Guarnieri ha pubblicato una fotografia scattata in treno, dove si trovava insieme a Ida. Si saranno, dunque, recati nello stesso posto? Per saperne di più, sarà necessario attendere le puntate di Uomini e donne in onda la prossima settimana su Canale 5, dato che le anticipazioni relative alla probabile registrazione già effettuata a Cinecittà (dopo quella del 9 novembre) non sono ancora state rese note.