Giovedì 28 novembre è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Adrian. Durante la prima parte del programma, Adriano Celentano ha dedicato una delle canzoni più belle del suo repertorio artistico ad Ilaria Cucchi.

Il Molleggiato ha intonato le note de L'emozione non ha voce. Quella del cantante è stata una vera e propria dedica alla sorella di Stefano Cucchi. Ovviamente, l'esibizione di Celentano ha commosso tutti i presenti in studio, compresa Ilaria Cucchi. La donna appena venuta a conoscenza del gesto ha voluto omaggiare l'artista.

Ilaria Cucchi attraverso il proprio profilo Facebook ha scritto poche parole: "Grazie Adriano per le tue parole e per aver dedicato a me la tua bellissima canzone. Stasera mi sento di dire solo questo".

Non è la prima volta che l'artista esprime parole di sostegno verso la famiglia Cucchi. Nel 2014 dopo che la sentenza d'Apello aveva assolto tutti gli imputati per la morte del ragazzo, Il Molleggiato aveva scritto una lettera destinata ai parenti di Stefano Cucchi: "Hai capito adesso in che mondo vivevi?" Il marito di Claudia Mori in quel caso aveva condannato i giudici che in alcuni casi preferiscono non schierarsi, arrivando a citare anche il sommo poeta Dante Alighieri.

La reazione del web

L'omaggio di Adriano Celentano ala famiglia di Stefano Cucchi, è stato molto apprezzato dai telespettatori. Terminato il brano, in molti si sono riversati sui social per esprimere la propria opinione.

In particolare su Twitter sono arrivati tantissimi commenti positivi all'indirizzo dell'artista: "L'emozione non ha voce, per una donna che ha lottato con tutta sé stessa per amore". Un altro utente ha parlato di pelle d'oca al termine dell'esibizione. Un altro invece, ha descritto il tutto come un momento fantastico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Ancora una volta Il Molleggiato è riuscito a sorprendere tutti. Sebbene l'artista ce l'abbia messa tutta, i risultati in termini di ascolti non sono arrivati neanche ieri sera.

Adrian: ascolti in calo

La nuova puntata di Adrian non è riuscita a vincere la sfida degli ascolti. Adriano Celentano durante la prima del suo show ha ottenuto uno share dell'11,1%, contro il 14,46% siglato dalla rete ammiraglia con il film La Famiglia Von Trapp.

Nonostante Il Molleggiato abbia chiamato un parterre di ospiti scoppiettante, l'unico momento emozionate della serata, oltre al gesto per Ilaria Cucchi, sono state le due esibizioni di Morgan.

Tra gli ospiti di giovedì 28 novembre, Adriano Celentano avrebbe voluto al tavolo dei giornalisti anche Selvaggia Lucarelli. La presenza della giornalista de Il Fatto però è stato bloccata in extremis dai vertici Mediaset. Al suo posto è arrivata Francesca Fialdini, ma i risultati non sono arrivati.