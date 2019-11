Grandi novità e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan de Il Segreto che, anche nel corso delle prossime settimane, assisteranno a clamorosi retroscena. Dopo la morte di Adela, avvenuta in un tragico incidente d'auto, un altro personaggio si prepara a lasciare la tele novela iberica. Si tratta di Antolina che, come rivelano le anticipazioni, perderà la vita cadendo in un dirupo, nel tentativo di uccidere il marito Isaac. La donna infatti, dopo il ritorno a casa di Elsa, non avrà alcuna intenzione di lasciare campo libero ai due innamorati e, piuttosto che perdere Isaac, deciderà di condannarlo a morte.

La giovane, fuori di sé anche per il fatto di essere stata smascherata per tutti i suoi crimini, tenderà una trappola al Guerrero ma le cose non andranno come pianificato.

Anticipazioni al 15 dicembre: Antolina fugge da Puente Viejo dopo essere stata smascherata per tutti i suoi crimini

Nel corso delle puntate della soap iberica che andranno in onda nel corso del mese di dicembre non mancheranno i colpi di scena e che vedranno come protagonista ancora una volta la perfida Antolina. La biondina non accetterà di aver perso Isaac e non sarà affatto felice del ritorno a casa di Elsa dopo l'operazione.

Proprio la Laguna tenderà un tranello alla sua rivale, facendole credere di non essere in buone condizioni di salute. Per questo motivo Antolina, credendo che la donna abbia poco da vivere, confesserà tutti i suoi crimini, compreso il fatto di esse e stata lei ad avvelenarla, somministrandole delle massicce dosi di gesso sciolto nel latte. Nella stanza accanto, Isaac, Marcella, don Berengario e altri testimoni, ascolteranno la confessione di Antolina, la quale si renderà conto di essere caduta in trappola. L'ex ancella quindi, prima di essere arrestata dalla Guardia Civile, farà perdere le sue tracce.

Antolina cade in un precipizio e perde la vita

Secondo le anticipazioni riguardanti le prossime puntate, dopo diversi giorni, Antolina si farà viva tramite un biglietto con Isaac, dandogli appuntamento in un luogo isolato. Il Guerrero insieme a Matias deciderà di presentarsi, ma la Ramos riuscirà a neutralizzare il marito di Marcela dandogli un colo in testa. Fuori di sé dalla rabbia, Antolina sarà decisa ad uccidere Isaac, puntandogli una pistola che la giovane aveva sottratto poco prima dal Comune di Puente Viejo.

Nella colluttazione che seguirà, la Ramos scivolerà in un dirupo e non riuscirà a rimanere aggrappata al braccio di Isaac, il quale assisterà atterrito alla morte di Antolina. Finisce dunque in questo modo, l'avventura dell'ex ancella a Puente Viejo, lasciando il Guerrero libero di progettare una vita inseme alla sua amata Elsa.

Ricordiamo tra le altre cose che, la soap Il segreto, tiene compagnia ai fan tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10.