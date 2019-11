Questa sera 29 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5, la prima puntata della nuova fiction di Mediaset "Il processo" con protagonista l'attrice fiorentina Vittoria Puccini e l'attore Francesco Scianna. Altri protagonisti della serie sono: Camilla Filippi, Maurizio Lastrico e Michele Morrone.

Il processo racconta dell'omicidio della ragazza 17enne Angelica Petroni e la ricerca della verità da parte della PM Elena Guerra. Il personaggio di quest'ultima ha un fortissimo senso di giustizia e del lavoro.

La fiction è composta da otto episodi che saranno trasmessi in quattro puntate che andranno in onda da venerdì 29 novembre a venerdì 20 dicembre alle 21:20 sulla rete televisiva di Cologno Monzese.

Il Processo: Elena Guerra alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelica

La nuova serie televisiva è ambientata in Lombardia nella città di Mantova e ha come protagonista un magistrato il cui nome è Elena Guerra che ama dedicarsi totalmente al suo lavoro, però pur di salvare il matrimonio con suo marito Giovanni aveva deciso di prendersi un anno sabbatico e di volare a New York negli Stati Uniti.

Successivamente però, la donna ritornerà sui suoi passi perché saprà del brutale assassinio di una ragazzina il cui nome è Angelica Petroni. Inoltre, si scoprirà che il personaggio interpretato dalla Puccini avrà un legame molto particolare con la vittima. Quest'ultima era finita in un brutto giro di escort dell'affascinante personaggio Claudio Cavalieri. In un primo momento, i sospetti dell'omicidio ricadranno proprio su quest'ultimo interpretato da Michele Morrone, marito della potente Linda Monaco interpretata da Camilla Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, l'uomo sarebbe l'amante della vittima e per questo è il primo ad essere indagato. Il Cavalieri di fronte a queste accuse deciderà di farsi difendere dall'avvocato Ruggero Barone, personaggio interpretato da Francesco Scianna.

Il suicidio di Claudio e i sospetti su sua moglie Lidia

Successivamente però Claudio deciderà di suicidarsi, ma lascerà una confessione che dimostrerà tutta la sua innocenza. Da quel momento in poi, tutti i sospetti ricadranno su sua moglie. Infatti, la PM scaverà in maniera approfondita sul passato della donna che poi verrà bloccata all'aereoporto mentre cercava di scappare in Brasile. L'avvocato del marito cercherà di difendere anche lei che però dopo un interrogatorio verrà arrestata. Tra il PM Guerra e l'avvocato Barone ci sarà una sfida in tribunale molto accesa. Intanto, Ruggero utilizzerà un segreto del passato di Elena che farà aprire un caso che la potrebbe portare alla distruzione.