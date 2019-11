La vita sentimentale di Andrea Damante, continua a far discutere: il ragazzo, che dopo la rottura con Giulia De Lellis non ha ufficializzato nessuna relazione, è costantemente al centro del Gossip per i suoi flirt o presunti tali. Dopo essere stato paparazzato al fianco di Taylor Mega ad un evento sportivo qualche giorno fa, ieri sera il dj si è fatto rivedere con una ragazza che si diceva fosse la sua nuova fiamma: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Nicole Mazzocato.

Andrea e Nicole di nuovo insieme nella notte milanese

Cosa ci facevano Andrea Damante e Nicole Mazzocato insieme in una nota discoteca di Milano? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando in rete ha cominciato a circolare un video che ritrae i due vicini al Volt.

È stato lo stesso siciliano ad inquadrare la ragazza che nelle scorse settimane in molti avevano considerato la sua nuova fiamma: tra i due ex di Uomini e Donne, infatti, sembra esserci una frequentazione assidua, sebbene lei risulti ancora ufficialmente fidanzata.

Nel filmato che alcuni siti stanno pubblicando, si vede il dj riprendersi all'interno di un locale e, dietro di lui, spunta l'influencer alla quale è stato accostato non molto tempo fa.

Il pettegolezzo su lei e il "Dama", si diceva fosse costato caro a Nicole: il compagno, infatti, aveva rimosso tutte le loro foto di coppia da Instagram dopo aver saputo del presunto flirt in corso tra la giovane e il bell'Andrea.

Taylor Mega precisa: 'Sono single e sto davvero bene'

L'avvistamento in discoteca con Nicole Mazzocato, non è l'unico che vede protagonista Andrea Damante in questi giorni: l'ultimo numero di "Nuovo", infatti, ha pubblicato le foto dell'incontro che c'è stato a Milano tra il ragazzo e la chiacchierata Taylor Mega.

La rivista di gossip racconta che i due si sono mostrati complici nel corso di un evento sportivo al quale hanno assistito: questa vicinanza, però, non nasconderebbe nulla di equivoco.

La bella influencer, infatti, ha confermato ai giornalisti di essere single e di stare benissimo così per ora: terminata la breve relazione con Giorgia Caldarulo, oggi Taylor non sembra affatto intenzionata a fidanzarsi.

Un altro gossip che ha impazzato nei giorni scorsi sul "Dama", è quello sui presunti insulti che avrebbe rivolto alla ex Giulia De Lellis. Una ragazza che sostiene di aver chiacchierato con il siciliano al Pineta il 2 novembre, ha fatto sapere che quest'ultimo avrebbe usato parole non proprio lusinghiere nei confronti dell'influencer con il quale è stato per circa 2 anni.

"Lei è una grandissima tr..., ma io lo sono di più. E poi adesso è troppo impegnata a fare la baby sitter a Iannone", avrebbe tuonato Andrea in discoteca circa una settimana fa.