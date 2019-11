Ci sarà una svolta attesa da tutti i telespettatori italiani, nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Finalmente la malvagia Antolina Ramos (Maria Lima) uscirà allo scoperto, dopo essere caduta in una trappola architettata da Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco). Quest’ultima si renderà protagonista di una vera messinscena, dato che farà credere alla sua rivale di sentirsi male a causa dei suoi problemi di salute, per incastrarla.

L’ex ancella dopo aver confessato alla sua acerrima nemica tutti i crimini di cui si è macchiata, compreso il fatto di averle somministrato del gesso nel latte, capirà di essere stata vittima di un inganno. Oltre alla sorella del defunto Jesus, anche Marcela, e il parroco di Puente Viejo ascolteranno le atroci confessioni della malefica bionda. Purtroppo Antolina una volta messa con le spalle al muro riuscirà a fuggire, nascondendosi nella foresta.

Antolina torna a vivere a casa del marito, il piano di Isaac ed Elsa

Le anticipazioni degli episodi che il pubblico potrà vedere sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Antolina dopo aver fatto perdere le sue tracce ancora una volta rimetterà piede in paese. L’ex ancella a gran sorpresa farà riavere ad Isaac il denaro che gli aveva sottratto, con l’intento di darlo ad Elsa per consentirle di sottoporsi ad una costosa e complicata operazione.

A questo punto la Ramos alloggerà alla locanda dei Castaneda, e darà l’impressione di essersi pentita per tutte le malefatte di cui si è macchiata. Dopo alcuni giorni la moglie del carpentiere mostrerà il suo vero volto, ovvero di non essersi ancora rassegnata a sbarazzarsi di Elsa. Per ottenere il suo scopo, Antolina farà il possibile per riconquistarsi la fiducia del Guerrero. La perfida bionda attuerà il suo piano, nel momento in cui la sorella del defunto Jesus avrà un malore improvviso proprio quando Isaac non si troverà a Puente Viejo.

L’ex ancella approfitterà della situazione per mostrarsi buona, dato che la Laguna assumerà le gocce per calmare le sue crisi respiratorie grazie a lei. Isaac sarà riconoscente nei confronti della moglie, infatti le darà il consenso di tornare a vivere con lui ed Elsa, ma in realtà i due amanti avranno le idee abbastanza chiare su come comportarsi. Il carpentiere e la Laguna pianificheranno uno stratagemma per vedere se Antolina è davvero cambiata.

La Ramos cade nella trappola della Laguna, la fuga della moglie del Guerrero

Isaac fingerà di essersi allontanato da casa per sbrigare una commissione, invece Elsa rimasta sotto la protezione della sua rivale in amore, attuerà la tattica strategica facendo credere alla Ramos di avere un nuovo malessere. Quest’ultima a differenza della volta precedente, si rifiuterà di soccorrere la sua acerrima nemica, e con un modo di fare minaccioso ammetterà tutti i delitti commessi. L’ex ancella convinta che senza il suo aiuto la Laguna passerà a miglior vita, le confesserà di essere la colpevole dell’attentato avvenuto nelle sue mancate nozze con Isaac. Inoltre Antolina dirà alla donna che ha distrutto il suo matrimonio, di essere l’assassina di suo padre Amancio. La folle bionda preciserà anche di essersi fatta mettere incinta dal defunto Juanote per sposare il Guerrero, e di aver abortito di sua spontanea volontà dopo aver appreso che la creatura che aspettava fosse malata. Sempre durante l’acceso confronto, la moglie del falegname farà sapere ad Elsa di aver stretto un accordo con il dottor Alvaro Fernandez, per metterla fuori gioco. L’ex ancella concluso il suo struggente discorso, si renderà conto di essere stata incastrata. In particolare Marcela, Isaac, e Don Berengario, metteranno alle strette la Ramos dopo aver ascoltato le sue spiazzanti parole nella stanza accanto. Antolina quando capirà di non avere nessuna via di scampo, riuscirà per l’ennesima volta a darsi alla fuga, visto che il sergente Cifuentes non sarà in grado di farla finire dritta in prigione.