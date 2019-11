È un'indiscrezione davvero spiazzante quella che alcuni blog stanno riportando in queste ore: pare che Andrea Damante abbia insultato Giulia De Lellis durante una serata in discoteca risalente allo scorso 2 novembre. In rete, dunque, si dice che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia apostrofato l'influencer come una poco di buono mentre chiacchierava con una fan: il ragazzo, infine, sarebbe andato via dal locale con una persona che non è Chiara Montemurro, la sua presunta nuova fiamma.

La confessione di Damante sulla De Lellis fa discutere

Sono parole molto forti quelle che Andrea Damante pare aver usato l'altra sera per descrivere Giulia De Lellis. Sul web, dunque, si dice che il ragazzo si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni piuttosto offensive sabato 2 novembre, mentre chiacchierava con una fan che l'ha intercettato al Pineta di Milano Marittima.

Alcuni blog, dunque, stanno riportando l'indiscrezione secondo la quale l'ex tronista di U&D si sarebbe lasciato scappare delle frasi poco lusinghiere nei confronti dell'influencer, il tutto mentre pare fosse un po' alticcio.

La persona che sostiene di aver dialogato con il siciliano in discoteca un paio di sere fa, racconta che quest'ultimo le avrebbe confermato di provare ancora un forte sentimento per l'ex fidanzata, ma di essere convinto di avere poche chance di riconquistarla.

"Lei è una grandissima tr..., ma io lo sono ancora di più", sono queste le esternazioni che Andrea avrebbe fatto a colei che ha poi riportato l'informazione ad alcune pagine Instagram che si occupano di gossip.

Smentito il flirt tra Andrea e Chiara Montemurro

Lo sfogo che Damante avrebbe avuto lo scorso 2 novembre al Pineta, sarebbe proseguito con la seguente frecciatina al nuovo compagno di Giulia: "E poi adesso è troppo impegnata a fare la baby sitter di Iannone".

La persona che sostiene di aver chiacchierato con il dj in discoteca, ha fatto sapere che lui spera ancora in un ritorno di fiamma con la De Lellis, ma attualmente lo considera impossibile nel concreto perché la ex sembra felicissima accanto al motociclista della Aprilia.

In rete, infine, si dice che Andrea abbia lasciato il locale in compagnia di una ragazza che ha lo stesso nome dell'influencer: sarebbe smentito, dunque, il Gossip che è circolato nei giorni scorsi sul possibile flirt tra il giovane e Chiara Montemurro, la 24enne che è stata avvistata a casa del "Dama" una settimana fa.

Stando alle ultime indiscrezioni, il cuore del siciliano batterebbe ancora per la donna che lo ha lasciato improvvisamente a luglio dopo un lungo tira e molla, la stessa che oggi appare sorridente e felice con l'ex di Belen Rodriguez (presunta vecchia fiamma di Damante, secondo la rivista "Chi").