Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne, che come di consuetudine viene dedicato al trono classico. La puntata di oggi, venerdì 8 novembre, vedrà maggiormente protagonista il trono di Alessandro Zarino. Quest'ultimo, però, avrà una "sorpresa" in serbo per il suo "collega" Giulio Raselli: il ragazzo di origine napoletana ha raccontato alla redazione di avere una segnalazione sul suo compagno tronista.

Uomini e Donne: Giulio potrebbe avere 'un legame' con Veronica, la nuova corteggiatrice

La puntata odierna del dating show potrebbe esordire con una segnalazione di Alessandro Zarino nei confronti di Giulio Raselli. Secondo il tronista napoletano, Giulio potrebbe avere dei "legami" con la sua nuova corteggiatrice Veronica Fedolfi: pare infatti che, secondo alcune indiscrezioni, il manager del Raselli conosca personalmente la corteggiatrice.

Addirittura sembra che i due siano usciti a cena insieme. Giulio negherà queste insinuazioni, dichiarando che lui non ha nemmeno un manager, ma che la persona citata è solo un amico. Per quanto riguarda, invece, il trono di Alessandro Zarino, durante un'esterna con la "sua" Veronica scatterà un bacio.

L'appuntamento con Uomini e Donne è a partire dalle 14:45 su Canale 5.