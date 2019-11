Andrea Damante è nel mirino: a puntare il dito contro il bel dj stavolta non è stata una delusa ex fidanzata. Sul profilo Instagram di Jay Alvarrez, noto influencer americano, è apparsa l'immagine dell'ex tronista di Uomini e Donne. Il motivo? Molte foto pubblicate dal siciliano, sul suo account personale, sarebbero identiche a quelle che il collega ha postato molto tempo prima.

La frecciatina di Jay a Damante sui social

In queste ore si sta facendo un gran parlare dell'evidente somiglianza tra il profilo Instagram di Andrea Damante e quello di Jay Alvarrez, un bellissimo ragazzo che di lavoro fa l'influencer.

È stato proprio quest'ultimo, infatti, a portare alla luce "l'ispirazione" che il dj avrebbe preso dalle molte sue fotografie per realizzarne delle altre da caricare sul suo account personale.

Nelle Stories di Jay Alvarrez di recente è apparso un collage che racchiude le tante immagini che l'ex tronista di Uomini e Donne gli avrebbe copiato, spacciandole per sue. In alcuni degli scatti "incriminati" si vede anche la collaborazione, probabilmente inconsapevole, di Giulia De Lellis (ai tempi della relazione con il siciliano).

Il blogger di origini americane, dunque, ha commentato con un po' d'ironia questa faccenda: "Ho sempre mantenuto un mio stile perché prima non avrei potuto comprare vestiti di marca e non mi sono mai dato troppo da fare per cambiare la realtà attraverso le storie. Ma ho scoperto che, invece, la realtà è magicamente cambiata perché ho trovato un altro me".

Damante, dunque, sarebbe rimasto talmente colpito dalle foto che Alvarrez posta su IG, da riprodurne la maggior parte: location, pose, primi piani e addirittura un tatuaggio sul braccio sarebbero quasi identici, se si paragonano i due profili social.

Andrea non commenta i gossip

La frecciatina, non velenosa, che gli ha lanciato a distanza l'influencer Jay Alvarrez, è soltanto l'ultima in ordine di tempo alla quale deve far fronte il bel Damante. In queste settimane, infatti, sono circolati tantissimi Gossip sul ragazzo, come quello che lo vorrebbe protagonista di un flirt segreto con Belen Rodriguez, avvenuto circa un anno fa.

La voce sul presunto rapporto clandestino con la soubrette argentina, poi, si dice abbia spinto Giulia De Lellis a sfogarsi su Instagram proprio contro la ex del suo attuale fidanzato, Andrea Iannone.

"Devo stare zitta perché se poi parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti, continuerò a farmi la mia vita per il bene di tutti quanti voi, quindi potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche", ha detto la romana qualche giorno fa senza mai fare il nome della destinataria delle sue plurime frecciatine.

Il "Dama", comunque, è l'unico a non essersi ancora pronunciato sulle vicende che lo vedono protagonista anche indirettamente.