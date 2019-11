Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera che vanta all'attivo più di 8000 puntate. Le trame delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, si soffermano su Brooke Logan, interpretata dall'attrice Katherine Kelly Lang. La madre di Hope, infatti, potrebbe riavvicinarsi a Bill Spencer dopo una serie di incomprensioni nate con Ridge Forrester. Un ritorno di fiamma che potrebbe creare tensioni tra Katie e la sorella.

Beautiful: profonda crisi tra Ridge e Brooke

Brooke è attualmente al centro delle vicende ambientate a Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate trasmesse a novembre in America si soffermano sul probabile ritorno di fiamma tra Bill e la madre di Hope. Tutto inizierà quando quest'ultima entrerà in crisi con Ridge a causa delle intromissioni di Thomas e Shauna. A tal proposito, la Fulton si dimostrerà disposta a tutto pur di ottenere il suo scopo, ossia conquistare il cuore della Forrester.

La madre di Flo, infatti, riuscirà ad avere un posto di primo piano nella vita dello stilista, offrendogli una spalla su cui piangere. La Logan, nel frattempo, aiuterà la figlia ad ottenere la custodia del piccolo Douglas, ritenendo Thomas una persona pericolosa e instabile mentalmente. Una decisione che scatenerà le ire di Ridge, il quale si troverà ad appoggiare quest'ultimo a scapito della consorte.

Per tutti questi motivi, i portali americani annunciano che la Logan potrebbe riavvicinarsi allo Spencer a causa della crisi sopraggiunta con il marito.

Probabile ritorno di fiamma tra la Logan e Bill Spencer

Stando agli spoiler di Beautiful, si apprende che le Logan riusciranno a strappare Douglas alla custodia del padre. In particolare, Hope (Annika Noelle) riuscirà a diventare legalmente la madre del bambino dopo aver avuto uno scontro negli uffici dell'azienda di famiglia.

Una scoperta che manderà su tutte le furie Ridge che dimostrerà di essere sempre più convinto che la madre di Beth abbia manipolato suo figlio per raggiungere il suo scopo. Inoltre lo stilista sarà all'oscuro del fatto che Thomas è precipitato all'interno di una vasca di acido durante un tentativo di riavvicinamento con l'ex moglie.

Dall'altro canto, i coniugi Forrester dimostreranno di essere sempre più in crisi, tanto da non riuscire a superare questo momento.

Una situazione difficile che potrebbe portare Brooke ad avvicinarsi a Bill come era già successo in passato. Alcuni portali americani, infatti, non escludono che la Logan potrebbe tornare insieme allo Spencer. In attesa di conoscere i nuovi sviluppi, si ricorda che queste puntate saranno visibili su Canale 5 solo tra un anno a causa della differenza di emissione tra i due stati.