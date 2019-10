È un Gossip del tutto inaspettato quello che sta circolando da qualche ore in rete: pare che Belen Rodriguez e Andrea Damante abbiano avuto una relazione clandestina circa un anno fa, ovvero quando entrambi erano impegnati. La rivista "Chi", inoltre, sostiene la storia d'amore che è nata di recente tra Giulia De Lellis e Iannone potrebbe essere cominciata per fare un "dispetto" agli ex traditori.

Belen avrebbe tradito Iannone con Damante

Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto un flirt?

Stando all'indiscrezione che riporta "Chi" nel suo numero uscito mercoledì 30 ottobre, sembrerebbe proprio che tra i due ci sia stato qualcosa un po' di tempo fa. Il gossip che sta impazzando sul web da qualche ora, dunque, sostiene che l'argentina avrebbe avuto un rapporto clandestino con l'ex tronista di Uomini e Donne, ma non solo.

Sembra che i due protagonisti di questo presunto "scoop", si siano frequentati quando avevano il cuore impegnato: nel 2018, lei stava con Andrea Iannone mentre lui con Giulia De Lellis. Stando al pettegolezzo che è arrivato all'orecchio di alcuni giornalisti, dunque, sia la showgirl che il dj avrebbero tradito i loro ultimi ex fidanzati.

A proposito dell'influencer e del pilota Aprilia, "Chi" si pone una domanda piuttosto provocatoria: la rivista scandalistica, infatti, ipotizza che la relazione che i due stanno vivendo da qualche mese, possa essere nata proprio per fare una ripicca a Belen e Andrea. Giulia e l'attuale compagno, dunque, inizialmente si sarebbero avvicinati per fare un dispetto a coloro che gli avrebbero mancato di rispetto circa un anno fa, vedendosi segretamente a Milano.

Il racconto di Giulia sul primo incontro con Iannone

Da quando "Chi" ha riportato l'indiscrezione sul presunto flirt tra Belen e Andrea, a tanti è tornato alla mente il racconto che Giulia De Lellis ha fatto in varie interviste della prima volta che ha visto Iannone. La romana, infatti, ha sempre sostenuto di aver conosciuto quello che oggi è il suo compagno a Milano, durante una cena alla quale ha partecipato assieme a Damante (con il quale era fidanzata ai tempi).

In quell'occasione, il motociclista era accorso con la Rodriguez, con la quale stava da poco più di un anno.

L'influencer, però, non ha mai nascosto di essersi scambiata vari sguardi di complicità con il pilota, sguardi che sono rimasti tali perché entrambi avevano il cuore occupato. Ora che il settimanale di Alfonso Signorini fa sapere che tra l'argentina e il tronista ci sarebbe stata una relazione clandestina, molti pezzi del puzzle tornano al loro posto, e l'ipotesi che Giulia e Andrea si siano avvicinati per fare uno sgarro ai loro poco rispettosi ex, è tutt'altro che surreale.