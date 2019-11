Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Per tutti gli affezionati telespettatori della telenovela è in arrivo una sorpresa davvero speciale: Andrea Sannino, il noto cantante partenopeo, sta per fare il suo ingresso nel cast. Ad annunciarlo è stato proprio lui attraverso un lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il cantante sarà presente in ben tre episodi, quelli che andranno in onda dal 28 novembre al 2 dicembre.

Lo vedremo all'opera nelle scene ambientate in Radio Golfo 99 in cui interpreterà se stesso e dove interagirà maggiormente con Michele Saviani e Vittorio Del Bue, che sarà ancora alle prese con i suoi vani tentativi di riconquistare Alex Parisi.

Le dichiarazioni di Andrea

Il celebre artista partenopeo ha annunciato con molto entusiasmo il suo imminente ingresso nel cast della soap napoletana. In un lungo post pubblicato sui suoi canali social ha dichiarato di essere davvero felice di essere entrato a far parte della famiglia di Un posto al sole in quanto, fin da quando era bambino, è un fedelissimo telespettatore insieme a tutta la sua famiglia.

Il cantante ha detto che sia per lui che per tutta la sua famiglia guardare le puntate di Un posto al sole era ed è ancora oggi un appuntamento quotidiano da non perdere. Ritrovarsi "dentro" la soap come uno dei personaggi, per lui, è davvero la realizzazione di un sogno. Sannino ha usato parole davvero gioiose per esprimere la sua felicità e la sua immensa gratitudine per essere riuscito ad entrare in una realtà che lo ha sempre affascinato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole Concerti E Music Festival

Inoltre ha invitato tutti i suoi seguaci a non rinunciare mai ai propri sogni, proprio come ha fatto lui, perché credere nei sogni è il primo passo per poterli realizzare. Infine ha ringraziato la direzione di Un posto al sole, i produttori, gli sceneggiatori e tutti gli altri attori con cui ha condiviso il suo percorso, che lo hanno accolto come uno di famiglia.

Andrea Sannino tra Vittorio e Alex

Nel corso della puntata che andrà in onda il 28 novembre Vittorio, deluso dai suoi continui tentativi fallimentari di riconquistare Alex, nonostante i preziosi consigli di Mariella Altieri, la compagna di suo padre, farà un particolare incontro in radio con un noto cantante napoletano: Andrea Sannino.

Tra i due ci sarà subito un divertente siparietto che li vedrà protagonisti di un incontro-scontro. Sarà poi solo grazie alla presenza del noto artista che Vittorio Del Bue troverà l'ispirazione per organizzare un romantico piano con il chiaro intento di riconquistare la sua ex, Alex, e farle dimenticare il suo tradimento con Anita Falco. Ci riuscirà questa volta?