Anche oggi i telespettatori assisteranno ad una nuova puntata del 'trono over' di Uomini e donne in cui, ancora una volta, sarà protagonista Gemma Galgani, ormai una presenza costante della trasmissione pomeridiana. Oggi 20 novembre l'appuntamento con il programma di Maria De Filippi, in onda a partire dalle 14:45, vedrà al centro dell'attenzione la gelosia della Galgani nei confronti del suo nuovo interesse amoroso, Juan Luis.

Dopo aver ballato con Tina Cipollari e Barbara De Santi, la pazienza della donna verrà messa a dura prova dall'entrata in studio di due pretendenti che vorrebbero conoscere Juan. Stando alle anticipazioni diffuse in rete, Gemma non accoglierà bene l'arrivo delle due donne. Nel frattempo Armando si intrufolerà nella vicenda dicendo al venezuelano di stare attento a non ingannare la Galgani.

Spoiler Uomini e Donne del 20 novembre: due corteggiatrici di Juan scatenano la gelosia di Gemma

Nel nuovo appuntamento con Uomini e Donne, oggi 20 novembre, il pubblico seguirà le vicende del trono over, in particolare quelle con protagonista Gemma e il nuovo corteggiatore Juan Luis.

Quest'ultimo, secondo quanto anticipato da Witty Tv, riceverà delle attenzioni da due donne che vorrebbero conoscerlo. Dopo la loro entrata in studio, Gemma, piuttosto irritata dalle due corteggiatrici, mostrerà il suo disappunto. Il venezuelano sarà visibilmente imbarazzato dalla donne che sono venute a conoscerlo, ma si dirà lusingato dalle attenzioni che sta ricevendo. Cosa deciderà di fare Juan?

Accetterà di conoscere le nuove pretendenti o continuerà soltanto la conoscenza con la Galgani? Dagli spoiler presenti nel video di Witty Tv sembra che quest'ultima non prenderà affatto bene la decisione dell'uomo e uscirà dallo studio in lacrime.

Uomini e Donne, 20 novembre: Juan discute con Gemma fuori dallo studio

Gemma Galgani continuerà ad essere in crisi, questa volta per il nuovo arrivato, il corteggiatore Juan Luis che alcune puntate fa si è presentato nello studio di Uomini e Donne dichiarando di essere interessato a conoscerla.

Secondo gli spoiler in rete, nella puntata in onda oggi 20 novembre, dopo l'arrivo delle due corteggiatrici venute per conoscere l'uomo, la Galgani scoppierà in lacrime e uscirà dallo studio. Juan Luis la seguirà e cercherà di chiarire e di consolare la donna. Nel frattempo in studio si continuerà a parlare di Gemma dopo un intervento di Armando. Una volta rientrato in studio, Juan verrà messo in guardia dal napoletano che, convinto della sua malafede, pensa stia prendendo in giro la Galgani.

Il venezuelano cercherà di difendersi e negherà le accuse.