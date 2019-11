Il popolo di Puente Viejo, nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 24 al 29 novembre, indosserà nuovamente il lutto al braccio a causa di una perdita che sconvolgerà gli abitanti del paese. Stiamo parlando di Adela Arellano, moglie del sindaco Carmelo Leal, che perderà la vita in un incidente d'auto. Di seguito i dettagli delle anticipazioni.

Il Segreto, anticipazioni: la morte di Adela Arellano

Nelle attuali puntate de Il Segreto, in onda dal 24 al 29 novembre su Canale 5, i telespettatori italiani assisteranno a una Francisca Montenegro sempre più assetata di vendetta nei confronti di Severo Santacruz, reo di aver piazzato una bomba durante il matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena e di aver causato, di conseguenza, la paralisi alle gambe dell'amata nipote Maria.

Durante le prossime vicende l'ira di Donna Francisca sarà sempre più funesta e, nonostante il rifiuto del capomastro Mauricio di eseguire i suoi ordini, la Montenegro progetterà un piano che prenderù di mira la maestra Adela e la giornalista Irene (rispettivamente mogli di Carmelo e Severo). Le donne saranno coinvolte in un incidente d'auto, che sarà purtroppo fatale per l'insegnante del paese, la quale morirà sul colpo.

La Campuzano, invece, rimarrà illesa.

Nonostante l'ordine impartito da Francisca, non sarà il Godoy a sabotare l'auto su cui viaggiavano le due amiche, ma un altro personaggio che per il momento non rivendicherà l'incidente. Puente Viejo, così, si stringerà al lancinante dolore del sindaco Carmelo il quale, deciso a scoprire cosa sia realmente accaduto, chiederà a un meccanico di effettuare una perizia all'automobile.

L'operazione di Elsa va a buon fine

Isaac, grazie a un prestito dell'usuraio Prudencio Ortega, riuscirà ad avere la somma necessaria per far sì che la Laguna venga operata. Per fortuna, l'intervento di Elsa andrà a buon fine. Antolina fingerà di essere felice per le sorti di Elsa. La perfida biondina troverà ospitalità alla locanda di Matias e Marcela grazie al buon cuore di quest'ultima, che andrà contro tutti per l'incauto gesto compiuto.

L'amarezza di Maria Castaneda si farà ancora più evidente nelle puntate che verranno trasmesse dal 24 al 29 novembre. Sofferenza causata dal fatto che la perdita dell'utilizzo delle gambe, potrebbe portare la madre di Esperanza e Beltran a non essere più un supporto per i loro figli.

Ci penserà Fernando, tuttavia, a ridare una speranza alla Castaneda: il Mesia, infatti, parlerà alla nipote di Francisca di un luminare in grado di poter guarire la sua paralisi attraverso una terapia.

Sarà così che Maria troverà la forza di reagire e si confiderà con Don Berengario.