Ritorna su Canale 5 uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico televisivo. Parliamo di Amici, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi giunto alla sua diciannovesima edizione di messa in onda. Le anticipazioni rivelano che la trasmissione tornerà in onda a partire da questo sabato, 16 novembre, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio. Tante le novità che vedremo in questa stagione, a partire dal corpo docenti che sarà in parte rinnovato e che potrà contare sulla presenza di Anna Pettinelli.

La prima puntata di Amici 19: si parte sabato 16 novembre su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 19 rivelano che i riflettori sulla scuola più famosa d'Italia torneranno a riaccendersi a partire da questo sabato pomeriggio, come sempre nel consueto orario delle ore 14:10 su Canale 5.

Nel corso della prima puntata conosceremo i nomi dei concorrenti che sono riusciti a superare le selezioni che si sono svolte per svariati mesi in tutta Italia, riuscendo così approdare all'interno della scuola, dove potranno inseguire il loro sogno.

Tra le novità di questa stagione del fortunatissimo talent show di Maria De Filippi vi segnaliamo un cambio per quanto riguarda i professori che andranno ad insegnare ai vari concorrenti le discipline previste all'interno della scuola.

La cattedra del canto, infatti, non potrà più contare sulla presenza di Alex Britti: il cantante è stato fatto fuori dal cast del programma e quest'anno cederà il posto ad un volto molto amato dal pubblico.

Gli spoiler su Amici 19: nel cast arriva anche Anna Pettinelli

Stiamo parlando di Anna Pettinelli, una delle speaker radiofoniche più famose d'Italia, che quest'anno abbiamo avuto modo di vedere anche nel cast della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni di successo di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.

Anna ha messo alla prova il suo amore con il fidanzato Stefano Macchi e, dopo esser riuscita a superare la sfida delle tentazioni, ecco che la aspetta un nuovo super impegno che sicuramente affronterà nel migliore dei modi. Al suo fianco, anche in questa diciannovesima stagione di Amici, troveremo Stash e Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda, invece, il corpo docenti della danza, le anticipazioni sul programma rivelano che non ci saranno degli stravolgimenti e quindi avremo modo di rivedere la temutissima Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

Ospite della prima puntata sarà Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione. Oltre alla puntata del sabato su Canale 5, vi segnaliamo che anche quest'anno Amici 19 sarà in onda su Real Time: la messa in onda del daytime è in programma tutti i giorni alle 13.55 sul canale 31 del digitale terrestre.