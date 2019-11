Un Passo dal Cielo 6 non ha ancora una conferma ufficiale ma i presupposti per il rinnovo non mancano, primo fra tutti i dati di ascolto che hanno fatto trionfare la prima rete Rai sulla concorrenza. L'ultima puntata, andata in onda ieri 14 novembre, ha regalato al pubblico un lieto fine ma, nonostante questo sembra che il pubblico non voglia rinunciare alla serie e sui social reclama a gran voce un seguito delle vicende di Francesco Neri e di tutti gli altri personaggi.

Se fosse confermata una sesta stagione, visti gli impegni della Lux Vide, le puntate andrebbero in produzione nel 2021 e arriverebbero sul piccolo schermo sicuramente nel 2022. Con la realizzazione di un nuovo ciclo di puntate Daniele Liotti, che interpreta il protagonista della fiction, pareggerebbe i conti con Terence Hill, il suo predecessore, che ha interpretato il comandante della forestale Pietro Thiene per tre stagioni. L'attore nel 2016 ha passato il testimone a Liotti, protagonista fino ad ora di due stagioni.

Un passo dal cielo 6: alcune trame sono rimaste in sospeso come l'operazione di Emma e il legame tra Vincenzo e Valeria

Ci sono più motivi per credere che Un passo dal cielo 6 possa diventare realtà. Non si tratta soltanto di una questione di ascolti ma anche delle trame che potrebbero essere sviluppate dalle storyline ancora in sospeso. Emma e Francesco hanno avuto il loro lieto fine ma non si è fatto alcun riferimento all'operazione a cui la giovane doveva sottoporsi per rimuovere l'aneurisma.

Vincenzo ha riavuto la piccola Carmela ma il suo rapporto con Valeria Ferrante è rimasto in sospeso. Questi due spunti potrebbero già da soli spingere gli sceneggiatori a scrivere una nuova stagione. Una serie però nasce dal lavoro di tutte le componenti, come gli attori e la produzione. Quest'ultima, la Lux Vide, al momento è impegnata in altri progetti come la dodicesima e ultima stagione di Don Matteo.

Secondo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Pilar Fogliati, che dà il volto all'etologa Emma Giorgi, da parte sua ci sarebbe la disponibilità a tornare nella serie per una sesta stagione ma se fosse confermato il rinnovo, in ogni caso, la produzione inizierebbe nel 2021. Ciò significa che i telespettatori non vedrebbero la serie prima del 2022.

Nessuna conferma per Un passo dal cielo 6 ma intanto il finale della 5ª stagione vince negli ascolti

Un passo dal cielo 5 si è conclusa giovedì 14 novembre conquistando 4.966.000 di telespettatori con il 22,3% di share.

Il finale di stagione, stando ai dati di ascolto, è stato un successo e i fan vorrebbero la sesta stagione. La serie della Lux Vide avrebbe tutti i presupposti per ottenere un rinnovo ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata. In ogni caso, la fiction ambientata a San Candido si è confermata, ancora una volta, una delle produzioni di successo di Rai1. Secondo Pilar Fogliati il motivo dell'attaccamento del pubblico alla serie è anche dovuto al modo in cui la fiction si rapporta con i telespettatori, quando trasmette messaggi importanti come la capacità di rimediare agli errori che tutti possono commettere nella propria vita.

Il fatto di empatizzare e di rivedersi nei personaggi fa sì che il pubblico si affezioni alle storie e in generale alla serie.