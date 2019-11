Giovedì notte, sulla ABC, è andato in onda l'attesissimo episodio numero 350 della storia di Grey's Anatomy. Una puntata carica di emozioni che ha sancito l'epilogo della storyline riguardante la frode assicurativa e ha riabilitato Meredith Grey all'esercizio della professione medica. A poche ore dalla messa in onda di questo speciale episodio, il network ha quindi rilasciato il promo e la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x09.

Intitolata "Let's All go to the Bar", la puntata seguirà le avventure della Grey alle prese con il primo giorno di lavoro al Grey-Sloan Memorial.

Dopo il chiarimento con Miranda Bailey e il rinnovato invito a tornare tra i corridoi dell'ospedale, Meredith verrà accolta con grande gioia dai suoi colleghi e dal gruppo degli specializzandi. L'entusiasmo avrà, tuttavia, vita breve in quanto - come mostrato nel corso della puntata 16x08 - DeLuca ha invitato la sua compagna a riflettere sui veri sentimenti che la legano a lui.

Grey's Anatomy 16x09: Alex e Jo adotteranno un bambino?

Ultima puntata prima della consueta pausa invernale, la 16x09 approfondirà la crisi tra la protagonista ed Andrew DeLuca. Il breve promo mostra infatti lo specializzando totalmente inconsapevole del ritorno della sua compagna tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial. Un segnale evidente che la coppia, dopo la discussione avvenuta nel corso dell'ottavo episodio, non ha più avuto contatti.

Una sarcastica Meredith precisa infatti ad Andrew che i numerosi tentativi falliti di mettersi in contatto con lui non le hanno permesso di comunicargli la novità. In attesa di scoprire come si evolverà la loro relazione, la trama ufficiale del nono episodio anticipa il primo crossover tra Grey's Anatomy e Station 19.

Da una parte la presenza di Vic Hughes permetterà a Jackson Avery, dopo l'ennesimo rifiuto ai danni di Maggie Pierce, di compiere un passo avanti nella loro nascente relazione; dall'altra Ben Warren sarà il tramite per l'introduzione della nuova storyline che riguarderà Jo Wilson.

Come mostrato nelle foto promozionali, il chirurgo generale - dopo essere diventata una volontaria di rifugio - verrà contattata dalla stazione 19 a causa del ritrovamento di un neonato nella zona antistante alla caserma. Una situazione che ha già dato vita ad una serie di teorie riguardanti la possibilità per Jo ed Alex di adottare legalmente il bambino in questione.

Un nuovo dramma sta per abbattersi sui protagonisti di Grey's Anatomy e Station 19

Infine, Grey's Anatomy 16x09 - come da tradizione per i mid-season finali targati Shondaland - introdurrà un clamoroso cliffhanger che - come recita la voce narrante del promo - lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino a metà gennaio.

Le immagini conclusive del breve video mostrano, infatti, Ben Warren correre affannosamente tra le corsie del Grey-Sloan Memorial in preda al panico. Come se non bastasse, in sottofondo, le sirene dei camion della stazione 19 annunciano che qualcosa di estremamente negativo sta per abbattersi sui protagonisti.

Chiudiamo con il trailer della 16x09 di Grey's Anatomy che andrà in onda giovedì 21 novembre.