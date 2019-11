Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera americana Beautiful, di cui dall'1 al 7 dicembre 2019, verranno trasmesse le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che grande attenzione verrà data ad Hope, la quale entrerà in travaglio e si ritroverà da sola ad affrontare questo delicato momento della sua vita, dato che Liam per questioni di tempo non riuscirà ad essere al suo fianco e come se non bastasse la donna perderà anche i sensi durante il momento del parto.

Beautiful, anticipazioni 1-7 dicembre: il travagliato parto di Hope

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle puntate di Beautiful in onda dall'1 dicembre in poi su Canale 5 alle 13.40 circa, rivelano che Liam raggiunge Steffy e Kelly e questo incontro gli farà perdere il volo che aveva programmato mentre Hope deciderà di partire lo stesso e arriverà a Catalina dove si sistemerà in albergo in vista dell'imminente parto.

Il destino, però, vorrà che Liam non riuscirà a partire neppure con il secondo volo che aveva prenotato: i venti forti, infatti, impediranno che l'uomo sia al fianco di Hope.

A questo punto Liam deve mettere Hope al corrente della situazione e quindi del fatto che non riuscirà a raggiungerla nei tempi previsti. Nel frattempo, però, la donna entrerà in travaglio e sarà molto preoccupata per le sorti della sua bambina, perché il parto è troppo anticipato.

Gli spoiler di Beautiful rivelano Liam deciderà di chiamare Bill per chiedergli una mano in questa delicata situazione.

L'uomo promette di aiutarlo ad essere presente per la nascita di sua figlia. Intanto Hope verrà accudita in clinica dal dottor Reese, il quale permetterà ad Hope di rimettersi in contatto con Liam e durante la telefonata potrà confidargli tutte le paure e le preoccupazioni che sta vivendo per questa difficile situazione in cui si trova.

Hope sviene durante il parto a Catalina

Hope, intanto, entrerà in travaglio: Bill informerà Brooke e Ridge di quello che sta accadendo e intanto si mobiliterà per far sì che Liam sia presente nel momento in cui sua figlia venga al mondo.

Per tale motivo deciderà di mandare l'elicottero della Spencer a prenderlo e portarlo a Catalina. Riuscirà ad arrivare in tempo per vivere la gioia di questo momento così emozionante? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera a stelle e strisce.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Beautiful fino al prossimo 7 novembre rivelano che nel fatidico momento del parto Hope perderà i sensi e sviene. Intanto Reese verrà ricattato da un uomo con cui ha contratto un ingente debito, il quale lo minaccerà di rapire Zoe.