14:10 - Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio, inizia una nuova puntata di Amici. I

Diretta Amici, sabato 30 novembre

Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Fillippi, il talent show targato Fascino Pgt. Oggi, sabato 30 novembre, per gli allievi avranno inizio le sfide esterne, in particolar modo è prevista quella di canto, ma non è tutto. Infatti i docenti sia di canto, che di ballo saranno chiamati a eliminare due concorrenti: il numero di componenti dovrà passare da 18 a 16.

Amici, anticipazioni: iniziano le sfide esterne

Oltre alla sfida a squadre, capitane da Gaia e Neive, gli allievi della scuola più famosa d'Italia, nella puntata odierna, dovranno fare i conti con la prima sfida esterna.

I candidati sono i cantanti "perdenti" della sfida a squadre della scorsa settimana: Jacopo, Gaia, Nicolò e Skioffi. Chi andrà in sfida? Intanto, durante la settimana, Martina si è candidata per prendere il posto di Nicolò, ora spetterà alla commissione decidere se accettare o meno la proposta.

Sempre i docenti saranno impegnati in un'altra ardua decisione: entro tre puntate dovranno eliminare due allievi. Infatti la classe non dovrà più essere composta da 18 componenti, bensì da 16. L'appuntamento con Amici di Maria De Filippi è per le 14:10 su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play.