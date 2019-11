Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha detto Giorgio Manetti nell'intervista che ha rilasciato di recente alla rivista ufficiale di Uomini e donne. Il "Gabbiano", oltre a dare consigli alla ex Gemma Galgani e a confermare il rapporto d'amicizia con Anna Tedesco, sulle pagine del magazine ha espresso un duro parere sulla coppia più chiacchierata del Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Giorgio 'stronca' Ida e Riccardo su U&D Magazine

La versione "senior" di Uomini e Donne, da qualche anno a questa parte è monopolizzata sia dalle disavventure amorose di Gemma Galgani, che dall'infinito tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Se inizialmente gran parte del pubblico sembrava "rapito" dalla relazione tra la bresciana e il pugliese, di recente in tanti hanno cambiato idea su di loro.

Ad esprimere un parere molto vicino a quello che ha buona parte dei telespettatori di Canale 5, è stato Giorgio Manetti nell'intervista che ha rilasciato per l'ultimo numero del magazine ufficiale della trasmissione. Al giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensi della tormentata relazione tra la dama e il cavaliere, il "Gabbiano" ha risposto: "Sembrano dei bambini, sono incompatibili".

Il toscano, dunque, non ha usato troppi giri di parole quando ha affermato che, secondo lui, la parrucchiera e il personal trainer non sono fatti l'uno per l'altra e i continui litigi che hanno davanti alle telecamere ne sono la conferma.

Giorgio, però, ha voluto anche spiegare perché pensa che la coppia formata da Ida e Riccardo non abbia futuro: "Lei la vedo immatura, mentre lui deve trovare un compromesso se davvero ci tiene".

Le parole di Giorgio su Gemma e Anna

Dopo aver detto la sua sui chiacchierati Ida e Riccardo, Manetti ci ha tenuto a fare un paio di puntualizzazioni sulle due dame con le quali si è "intrattenuto" quando partecipava a Uomini e Donne. Su Gemma Galgani, con la quale ha fatto coppia per circa otto mesi tra alti e bassi, Giorgio ha fatto sapere: "Con lei sono sempre stato vero.

Penso che dovrebbe provare a stare da sola per poi stare bene con gli altri. Stare da soli non è poi la fine del mondo".

Su Anna Tedesco, alla quale è stato accostato più volte soprattutto da Gianni Sperti (che pensa abbiano avuto una relazione segreta), l'ex cavaliere del Trono Over ha detto: "Ci sentiamo ogni tanto e siamo sempre stati solo amici. Anche se nessuno ci crede, tra noi non c'è mai stato niente".

Il bel toscano, infatti, è fidanzato da oltre un anno con Caterina, una concittadina con la quale convive e che descrive come una persona dall'animo pulito, bella, spontanea e che lo fa stare molto bene.