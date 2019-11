Proseguono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2020, che quest'anno sarà affidato nelle mani di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico in queste settimane è impegnato con la scelta dei nomi dei cantanti Big che avranno la possibilità di salire sul palco dell'Ariston, cantando dal vivo il loro brano inedito. Tra i nomi che sembrano essere plausibili, stando alle ultimissime diffuse da Il Messaggero, ci sono: Arisa, Albano, Rocco Hunt e dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, potrebbe arrivare anche la bravissima Giordana Angi.

Cantanti Sanremo 2020, i nomi dei papabili Big in gara

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2020 rivelano che quest'anno Amadeus romperà il silenzio sui nomi dei 20 artisti Big che saliranno sul palco nel corso della serata speciale de I Soliti Ignoti che andrà in onda il prossimo 6 gennaio in prime time su Rai 1.

Questa sarà l'occasione non soltanto per conoscere i biglietti vincenti della Lotteria Italia ma anche per diramare la lista dei cantanti.

In queste ore, però, sulle pagine del sito online de Il Messaggero, sono arrivate delle nuove indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i cantanti in gara quest'anno. L'idea di Amadeus sarebbe quella di mettere in piedi un cast nazional-popolare, tipico dei Festival di Carlo Conti, con quello meno tradizionalista di Claudio Baglioni.

Quest'anno, poi, verrà celebrato il 70esimo anniversario del Festival della canzone italiana e non si esclude che all'Ariston possano tornare degli artisti che in passato hanno vinto.

Tra i nomi maggiormente quotati risulta esserci quello di Albano Carrisi che potrebbe ritornare in gara con la sua ex moglie Romina Power, con la quale da un paio di anni è tornato ad esibirsi in giro per tutto il mondo.

Da Arisa a Gabbani passano per Tommaso Paradiso ed Elodie

E poi ancora sembrerebbero esserci delle trattative in corso anche per Umberto Tozzi, così come per Francesco Gabbani e per Matteo Bocelli, figlio del grande Andrea. Tra i papabili Big di questa nuova edizione del Festival, inoltre, ci sarebbero anche Marcella Bella e Paolo Vallesi, che con Amadeus hanno recentemente condiviso l'esperienza di Ora o mai più, lo show del sabato sera di Rai 1.

Ovviamente il direttore artistico del Festival ha intenzione di strizzare l'occhio anche ad artisti più giovani, in grado di attirare la fascia di pubblico 'teen'. E per farlo potrebbe puntare sulla presenza di Tommaso Paradiso, Levante, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Noemi e Ninza Zilli. Dal mondo di Amici di Maria De Filippi, invece, potrebbero arrivare: Giordana Angi, Alberto Urso, Riki, Annalisa ed Elodie.