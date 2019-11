Proseguono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo che quest'anno sarà nelle mani di Amadeus. Il conduttore sarà al timone della kermesse dal 4 all'8 febbraio 2020 e, come da tradizione, la musica sarà la vera protagonista delle cinque serate in onda su Rai 1. In queste ore trapelano un po' di indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i cantanti Big che prenderanno parte a questa 70esima edizione del Festival, anche se l'annuncio ufficiale avverrà soltanto il prossimo 6 gennaio su Rai 1.

I Big verranno svelati il prossimo 6 gennaio nel corso dei 'Soliti Ignoti'

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2020 rivelano che quest'anno Amadeus ha deciso di rimescolare un po' le carte in tavola e, se nel corso delle ultime edizioni, i cantanti Big venivano annunciati durante la serata dedicata ai Giovani della kermesse, quest'anno la presentazione avverrà nella serata speciale dei Soliti Ignoti in onda durante in occasione dell'Epifania.

Il prossimo lunedì 6 gennaio, in prime time su Rai 1, andrà in onda il consueto appuntamento con la serata dedicata alla Lotteria Italia che quest'anno è abbinata alla trasmissione I Soliti Ignoti condotta con grandissimo successo da Amadeus. Il conduttore del Festival ha annunciato che sarà proprio questa l'occasione in cui annuncerà al grande pubblico i nomi dei Big che saliranno sul palco dell'Ariston.

Ma c'è dell'altro: le anticipazioni sul Festival, infatti, rivelano che quest'anno per la prima volta in assoluto, i Big di Sanremo 2020 saranno presenti in studio ai Soliti Ignoti durante l'annuncio ufficiale e quindi potranno fare le prime dichiarazioni in diretta nazionale sempre su Rai 1.

Amadeus cancella il DopoFestival su Rai 1

Un'altra novità di questa 70esima edizione del Festival della canzone italiana riguarderà il Dopofestival, che nel corso degli ultimi anni era tornato in onda (con grande successo di ascolti) su Rai 1.

Ebbene, Amadeus ha deciso di cancellarlo dalla tv per fare in modo che venga trasmesso in esclusiva soltanto su RaiPlay. 'Altro Festival' sarà il programma che andrà a sostituire il DopoFestival e si potrà vedere per tutte e cinque le serate della kermesse musicale soltanto sulla piattaforma streaming della televisione di Stato.

Top secret, invece, i nomi di coloro che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque serate.

Di sicuro Tiziano Ferro non sarà uno dei co-conduttori del Festival di Saremo 2020. Il manager del cantante, infatti, ha smentito le indiscrezioni circolate sui giornali.