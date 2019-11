Si scaldano i motori per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2020, condotta da Amadeus che sarà anche il direttore artistico della kermesse musicale. In queste settimane stanno andando avanti i casting per la scelta dei prossimi concorrenti 'Big' che saliranno sul palco del teatro Ariston e, nel frattempo, circolano già le prime indiscrezioni sul web e sui giornali su quelli che potrebbero essere i cantanti ufficiali del Festival.

Tra questi vi segnaliamo il nome di Alberto Urso, proveniente dall'ultima edizione di Amici, ma anche di Albano, che tornerebbe volentieri a cantare.

Sanremo 2020, spoiler i primi nomi dei papabili cantanti: favorito Alberto Urso di Amici

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2020 rivelano che in questi giorni Amadeus e il suo gruppo di lavoro sono impegnati non soltanto con la scelta dei cantanti Big che vedremo esibirsi sul palco dell'Ariston ma anche con la scelta dei protagonisti del cast.

Qualche giorno fa si era parlato di un possibile coinvolgimento di Tiziano Ferro in questa edizione della kermesse, così come aveva confermato il cantante stesso attraverso un post che aveva postato su Instagram. Non sappiamo, però, se la trattativa andrà in porto e, soprattutto, quale sarà il ruolo di Tiziano Ferro durante le cinque serate della kermesse.

Per quanto riguarda, invece, i nomi dei papabili cantanti in lizza per prendere parte a questa 70esima edizione del Festival, vi segnaliamo che sulle pagine della rivista 'Spy' sono stati avanzati i nomi di Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ma anche quello della chiacchieratissima Elettra Lamborghini.

Tra i possibili concorrenti di Sanremo anche Albano e Giusy Ferreri

E poi ancora sempre dalle pagine della rivista 'Spy' vengono avanzati i nomi di Noemi, Fred De Palma, Elodie e poi si parla di un possibile ritorno sul palco dell'Ariston di Albano che, tuttavia, potrebbe non essere per forza accompagnato da Romina Power dopo la reunion avvenuta negli ultimi anni.

Sulle pagine di 'Chi', invece, è stato fatto il nome di Silvia Mezzanotte, ex protagonista femminile dei Matia Bazar, la quale quest'anno potrebbe calcare il palco del Festival di Sanremo 2020 in compagnia di Dionne Warwick.

Per All Music Italia, invece, tra i possibili cantanti Big di questa edizione condotta da Amadeus potrebbe esserci Tommaso Paradiso, fresco della separazione dai The Giornalisti. E poi ancora vengono fatti i nomi di Fabrizio Moro, Irene Grandi, The Kolors, Le Vibrazioni, Emis Killa, Alex Britti, Mannarino ma anche quelli di Giusy Ferreri, Dolcenera e Nina Zilli.