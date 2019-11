Non mancheranno di certo tensioni e intrighi nei nuovi appuntamenti italiani con la soap opera Il Segreto. Nelle puntate che i telespettatori potranno vedere la settimana prossima Elsa Laguna, dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione al cuore, rimarrà profondamente amareggiata a causa di Antolina Ramos. Quest’ultima causerà un forte shock alla sua acerrima nemica dicendole, poco dopo essere stata dimessa dall'ospedale, che Adela Arellano è morta.

A causa della struggente verità la sorella del defunto Jesus avrà un nuovo malessere. Il perfido Fernando Mesia, invece, si prenderà gioco di Maria Castaneda dopo averla fatta allontanare da Francisca, Raimundo, Esperanza e Beltran. La figlia di Emilia e Alfonso verrà a conoscenza, tramite uno specialista corrotto dal figlio di Olmo, di non poter più tornare a camminare.

La Castaneda si trasferisce a l’Havana, Carmelo tenta di uccidere Francisca

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano dal 25 novembre all’1 dicembre svelano che Raimundo sarà preoccupato per Francisca.

L’ex locandiere avrà il timore che Carmelo possa accusare sua moglie della morte di Adela. Fernando approfitterà della situazione per proporre a Maria di andare a vivere a l’Havana con lui, Esperanza e Beltran. Mentre la Castaneda accetterà di lasciare la villa della Montenegro, la malvagia Antolina verrà sorpresa a casa del marito (Isaac) da Consuelo. L’ex ancella, dopo aver fatto credere alla nonna di Julieta di aver fatto delle pulizie nella sua vecchia dimora, farà capire di volersi riprendere il carpentiere.

Nel contempo Elsa recupererà i sensi dopo essere stata operata mentre Lola temerà che Francisca possa venire a conoscenza della sua relazione con Prudencio. Successivamente Severo troverà il Leal sul luogo in cui si è verificato l’incidente d’auto mortale della Arellano. Il sindaco di Puente Viejo apprenderà dal meccanico che i freni della vettura, sulla quale viaggiava la sua amata, erano stati sabotati.

Intanto Francisca darà dei nuovi ordini a Lola per mettere nei guai il fratello di Saul dicendole che a breve un uomo si presenterà nella bottega dello stesso per chiedergli un prestito. In poche parole la Mendana avrà il compito di convincere il minore degli Ortega a fidarsi del nuovo cliente. Dall'altra parte la Laguna darà l’impressione di essere guarita. Intanto Severo verrà a conoscenza, tramite il sergente Meliton, che è scomparsa un’arma da fuoco.

Nel frattempo Carmelo prenderà di mira la Montenegro per ucciderla ma quest’ultima si salverà grazie al fedele Mauricio che le farà da scudo con il suo corpo rischiando la vita. Dopo aver appreso ciò che è accaduto tramite Raimundo, la Castaneda si renderà conto che sua figlia e suo nipote non sono più al sicuro alla casona. Il Santacruz, dopo aver visto il Leal affranto per aver ferito il Godoy, continuerà a rimanere accanto al suo migliore amico.

Elsa ha un nuovo malore, Maria riceve una falsa diagnosi

Nel contempo il capomastro di Francisca verrà trasportato in ospedale mentre l’Ulloa cercherà di tranquillizzare la moglie. Quest'ultima attenderà il risveglio di Mauricio per interrogarlo. Meliton pur avendo fatto intuire al Leal di sapere che è stato lui ad attentare alla vita della Montenegro gli prometterà di non tradirlo. Fernando farà tornare a Maria la voglia di vivere dicendole di aver trovato un medico in grado di darle una cura per la sua invalidità.

La Castaneda però riterrà necessario far andare Esperanza e Beltran in un collegio. Intanto Elsa sarà entusiasta di tornare a casa. La Laguna verrà accolta con molto calore da tutti i suoi conoscenti tranne da Antolina che vorrà farla pagare alla sua rivale. Quest’ultima inizierà ad attuare la sua vendetta riferendo bruscamente ad Elsa che Adela non è più in vita. Prudencio dirà a Lola che forse un nuovo cliente potrebbe migliorare la sua esistenza. Raimundo ed Irene uniranno le loro forze per tentare di far tornare il sereno tra i loro parenti.

La Laguna, quando avrà la conferma da Marcela del decesso della moglie di Carmelo, si sentirà male. Il Guerrero nel vedere la nuova ricaduta della sua amata si scaglierà subito contro la moglie. Maria riceverà una straziante notizia dato che lo specialista contattato dal Mesia le dirà che non esiste nessuna speranza per poter tornare ad usare le gambe. Purtroppo la Castaneda sarà vittima di un orrendo inganno poiché il medico che l’ha visitata le darà una falsa diagnosi in cambio di denaro. Le condizioni di salute della Laguna peggioreranno ulteriormente al punto che farà i conti con la febbre altissima.

Per concludere Irene e l’Ulloa si renderanno conto che l’unica persona che può trarne dei benefici da tutto ciò che è successo nelle loro rispettive famiglie è Fernando.