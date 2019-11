Lunedì 11 novembre ritorna l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda come sempre alle 14,45 circa. Le anticipazioni ufficiali rivelano che andrà in onda il primo appuntamento della settimana dedicato al trono over e come spoilerato sul sito WittyTv, si tornerà a parlare della coppia composta da Ida e Riccardo, ancora fortemente in crisi, ma anche delle novità che riguardano il percorso sentimentale di Gemma Galgani con Juan Luis, il cavaliere che sembra aver riconquistato il suo cuore 'lacerato' da Jean Pierre.

Uomini e donne, le anticipazioni dell'11 novembre: Ida ancora in crisi con Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di questo lunedì 11 novembre rivelano che Riccardo e Ida saranno nuovamente al centro di un acceso dibattito in studio dopo il ritorno di fiamma. In particolar modo lui attaccherà la bella Ida, dicendo che da parte sua non vede tutto questo interesse e questo trasporto.

A quel punto la Platano rincarerà la dose dicendo: "Ma tu sei innamorato come la prima volta?" e in un certo modo spiazzerà il suo fidanzato con questa domanda a bruciapelo e decisamente molto diretta.

In studio, poi, proseguirà la discussione tra i due e vedremo che Riccardo ammetterà per la prima volta che ci sono dei seri problemi con la sua fidanzata, ritenendo che non si capiscono e di conseguenza non riescono a comunicare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

E poi ancora la discussione proseguirà con Riccardo che dirà ad Ida che le deve interessare quello che gli passa nel cervello.

Insomma una situazione davvero tesa tra i due fidanzati, che questa volta sembrano essere arrivati davvero alla resa dei conti con l'ammissione del fatto che ci sono dei problemi tali che gli impediscono di comunicare e di conseguenza di capirsi. Riusciranno a risolvere questa antipatica situazione che si è venuta a creare tra di loro?

Gemma Galgani ritrova il sorriso con Juan Luis

E poi ancora le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di lunedì 11 novembre rivelano che si parlerà a lungo anche di Gemma Galgani, la quale ha ritrovato di nuovo il sorriso al fianco di Juan Luis. I due sono stati protagonisti di un'esterna molto romantica, durante la quale la Galgani ammette che le sembra di essersi risvegliata in un sogno e il cavaliere le dice che adesso bisogna recuperare tutto il tempo che hanno perso.

Ovviamente, però, tale situazione sarà soggetto alle critiche di Tina Cipollari, la quale definirà quella di Gemma una 'sceneggiata' e tra le due donne ci sarà un nuovo durissimo scontro verbale, al punto che la De Filippi dovrà intervenire per separarle.