Nuovo spazio dedicato a Beautiful, lo sceneggiato in onda da oltre 20 anni sui teleschermi italiani. Gli spoiler delle puntate trasmesse nel mese di novembre negli Usa, si soffermano sulle conseguenze della presunta morte di Thomas. Scendendo nel dettaglio, Steffy Forrester si metterà alla ricerca del fratello, tanto da cominciare a credere che gli sia successo qualcosa di grave. Hope Logan, invece, si recherà sconvolta dalla madre Brooke per raccontarle l'incidente accaduto nella casa di moda.

Beautiful: Hope crede di aver ucciso Thomas

La scomparsa di Thomas (Matthew Atkinson) è al centro delle puntate dello sceneggiato, attualmente in onda sulla Cbs. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il figlio di Ridge farà perdere le proprie tracce dopo una lite con Hope. Tutto avrà inizio quando la Logan rifiuterà vivacemente un suo bacio, facendolo cadere dalla ringhiera. Dopodiché il Forrester finirà dentro un vasca di acido, utilizzata per pulire i macchinari dell'azienda di famiglia.

Ma la madre di Beth non crederà di averlo ucciso. Per questo motivo, la giovane comincerà a cercarlo in ogni ufficio della casa di moda, senza risultati. Alla fine, Hope (Annika Noelle) temerà di aver fatto davvero del male al padre di Douglas, rimasto orfano di entrambi i genitori. Anche Steffy sarà disperata per l'assenza del frattempo, tanto da iniziare delle ricerche per ritrovarlo.

Steffy alla spasmodica ricerca del fratello

Le trame di Beautiful trasmesse a novembre sulla Cbs, rivelano che Hope si precipiterà ad informare Brooke di quello che è accaduto mentre tenterà di tenere all'oscuro, almeno per il momento, Douglas.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In questo frangente, la Logan farà di tutto pur di aiutare la figlia in questa triste faccenda, sebbene l'impresa sembra impossibile. Steffy (Katherine Kelly Lang) non sospetterà minimamente che il fratello potrebbe essere deceduto all'interno di una vasca di acido, tanto da perlustrare ogni angolo del grande edificio senza alcun risultato.

La Forrester teme per le sorti del figlio di Ridge

Dall'altro canto, lo stilista si arrabbierà moltissimo dopo aver scoperto che Thomas ha firmato i documenti per l'affido definito di Douglas da parte di Hope.

Steffy, invece, non capirà il motivo della scomparsa così frettoloso del fratello. Alla fine, la Forrester sospetterà che sia accaduto qualcosa di tragico al congiunto, tanto che credere che la Logan sia implicata nella sua scomparsa. Il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) è davvero morto? In attesa di sapere nuovi sviluppi su questa nuova story-line, si precisa che questi appuntamenti andranno in onda in Italia tra un anno a causa della differenza di emissione con gli Usa.