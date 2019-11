Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne. Le anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" fanno sapere che in studio è accaduto di tutto, come ogni settimana d'altronde. Gemma Galgani continua a frequentare Juan Luis Ciano, anche se tra loro ancora non è scattato un bacio passionale. Armando Incarnato sta uscendo sia con Roberta che con Veronica, mentre Anna Tedesco ha litigato ancora con Samuel per vecchie questioni rimaste irrisolte.

Gemma si commuove in esterna con Juan Luis

La puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, sabato 30 novembre, è iniziata, come di frequente, con Gemma Galgani e le sue vicissitudini amorose.

Le anticipazioni che impazzano in rete informano i telespettatori che la conoscenza tra la dama e Juan Luis Ciano procede a gonfie vele: i due hanno fatto una romantica esterna in settimana, arrivando a commuoversi davanti a un film che sembrava raccontare la loro storia e il colpo di fulmine che hanno avuto davanti alle telecamere.

A mettere in discussione questa coppia sono stati gli opinionisti che hanno fatto notare che tra loro non sia ancora scattato un vero bacio: il cavaliere si è difeso dicendo che bacerà con trasporto la torinese soltanto quando sentirà anche un coinvolgimento mentale nei suoi confronti.

Il bel 57enne, inoltre, ha fatto sapere di aver ricevuto vari mazzi di fiori nei giorni scorsi da parte di un'ammiratrice segreta che sostiene di essere in studio ma di non volersi ancora palesare.

Riccardo chiede a Ida di sposarlo ma non riceve risposta

Il vero colpo di scena della puntata odierna di Uomini e Donne Over riguarda Ida e Riccardo: ad una settimana di distanza dalla rottura definitiva che avevano comunicato a tutto il pubblico, i due si sono resi protagonisti di un momento emozionante ma allo stesso tempo spiazzante.

Il blog "Il Vicolo delle News" fa sapere che la Platano ha confermato la sua volontà di non uscire più con Guarnieri, ma lui ha sorpreso tutti quando si è inginocchiato davanti a lei e l'ha chiesta in moglie.

La bresciana non ha dato una risposta né positiva né negativa, ma si è limitata a ballare un lento con il cavaliere sulle note di "E poi ti penti", di Alberto Urso. Ospiti della registrazione del 30 novembre sono stati Sossio Aruta e Ursula Bennardo: i due ex protagonisti del Trono Over sono tornati in studio per presentare a Maria De Filippi la loro bambina, Bianca, che è nata pochi mesi fa.

La redazione ha regalato alla coppia un grande orsacchiotto bianco per la piccola, che sembra aver unito in modo indissolubile l'ex calciatore e la dama, che ora convivono in Puglia con gli altri tre figli di lei.