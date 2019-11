Il numero di Uomini e Donne Magazine che è uscito oggi, venerdì 29 novembre, ha dedicato la sua copertina ad un ex protagonista del Trono Over molto amato: Giorgio Manetti. Il toscano ha avuto un pensiero sia per Gemma Galgani, con la quale ha fatto coppia per circa 8 mesi, che per Anna Tedesco, con la quale ha precisato di non aver mai avuto un rapporto più profondo dell'amicizia.

Giorgio torna a parlare di Gemma: 'Sono sempre stato vero'

Smentita la voce che lo voleva prossimo a tornare a Uomini e donne, Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista molto interessante alla rivista ufficiale della trasmissione.

L'ex cavaliere del Trono Over ha confermato di essere ancora fidanzato con Caterina, una concittadina con la quale convive felicemente da oltre un anno.

Una domanda che non poteva mancare, è quella su Gemma Galgani: si ricorda, infatti, che i due sono stati insieme per otto mesi tra alti e bassi che tutto il pubblico di Canale 5 ha seguito con grande interesse. Al giornalista che gli ha chiesto di esprimere un parere sulle disavventure amorose che vive da anni la sua ex compagna, il "Gabbiano" ha fatto sapere: "Io vorrei dirle che stare da soli non è la fine del mondo, anzi può essere la cosa più bella".

Rivolgendosi direttamente alla torinese con la quale ha vissuto una passionale ma tormentata relazione, Giorgio ha aggiunto: "Puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola, altrimenti non ce la farai mai". Manetti, inoltre, ci ha tenuto a precisare che è sempre stato sincero con Gemma: a tutte quelle persone che hanno messo in dubbio il suo interesse nei confronti della dama, il toscano ha voluto far sapere che è stato vero dal primo all'ultimo giorno in cui ha messo piede negli studi Tv.

Le parole di Giorgio su Anna Tedesco

Un'altra storica protagonista del Trono Over della quale ha parlato Giorgio nell'intervista a Uomini e Donne Magazine è Anna Tedesco. L'amicizia che i due hanno instaurato davanti alle telecamere è stata tante volte messa in discussione da chi pensava che tra loro ci fosse qualcosa in più: Gianni Sperti, in particolare, ha attaccato spesso e volentieri la dama e l'ex cavaliere perché convinto che avessero una relazione segreta lontano da occhi indiscreti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Alla rivista di Gossip, in merito a ciò, Manetti ha detto: "Io e lei siamo sempre stati solo amici, anche se nessuno c'ha mai creduto. Tra noi non c'è mai stato niente". Insomma, il "Gabbiano" ha confermato quello che anche Anna ha sempre dichiarato sul loro legame: il fatto che si incontrino spesso nelle rispettive città o che trascorrano del tempo insieme, non significa che Giorgio e la Tedesco abbiano una storia d'amore.